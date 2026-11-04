'Personas, Lugares Y Cosas' Y 'Tula' Se Incorporan Al 44 Festival De Teatro De Málaga - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 44 Festival de Teatro de Málaga amplía su programación con dos nuevos montajes que llegarán al Teatro Cervantes los días 12 y 13 de enero de 2027 y que son 'Personas, lugares y cosas' y 'Tula'.

'Personas, lugares y cosas', del dramaturgo británico Duncan Macmillan, aborda el proceso de recuperación de una actriz que sufre una crisis en plena representación teatral. Por su parte, Tula lleva por primera vez a los escenarios la novela de Miguel de Unamuno, una historia marcada por la maternidad, las convicciones religiosas y el sacrificio, han indicado desde el Teatro en un comunicado.

Tras su estreno en noviembre de 2025 en el Teatro Español de Madrid, donde ha vuelto a representarse esta temporada, 'Personas, lugares y cosas' llegará al Teatro Cervantes el martes 12 de enero. La obra del británico Duncan Macmillan, producida por Calle Cruzada y el Teatro Español con la colaboración del Teatro Calderón de Valladolid, sigue a Emma, una actriz que sufre un colapso en plena representación de La gaviota, de Antón Chéjov.

La crisis, provocada por su adicción a las drogas y sus problemas emocionales, la conduce a una clínica de desintoxicación, donde comienza un tratamiento para superar su dependencia.

Irene Escolar interpreta a Emma, protagonista de la obra, en un reparto que completan Javier Ballesteros, Tomás del Estal, Pepe Sevilla, Sonia Almarcha, Claudia Faci, Daniel Jumillas, Mónica Acevedo, Blanca Javaloy, Manuel Egozkue y Josefina Gorostiza.

Por este papel, Escolar ha recibido el Premio a la Mejor Actriz Protagonista de Teatro de la Unión de Actores y Actrices de 2026 y ha sido nominada en la misma categoría a los Premios Max, Talía, Godot y Fotogramas de Plata. Pablo Messiez firma la adaptación y dirección del montaje, por el que ha obtenido el Premio Godot 2026 a la Mejor Dirección y una nominación a los Max a la Mejor Adaptación o Versión de Obra Teatral.

Por otro lado, el miércoles 13 de enero llegará a Málaga 'Tula', la primera adaptación teatral de 'La tía Tula', de Miguel de Unamuno, escrita en 1905 y publicada en 1921. La historia sigue a Gertrudis, una mujer de firmes convicciones religiosas que renuncia al matrimonio y a sus propios deseos para hacerse cargo de sus sobrinos tras la muerte de su hermana. Instalada en el hogar de su cuñado Ramiro, asume el control de la familia bajo unas estrictas normas morales que terminan conduciéndola a la soledad y al arrepentimiento.

María José Goyanes y Eva Marciel interpretan a Tula en dos etapas de su vida, acompañadas por Maykol Hernández, Carlos Lorenzo y Andrea Saiz. La producción corre a cargo de Salvador Collado, con versión de José Pascual Abellán y dirección de Pilar Valenciano.

Las entradas para ambos espectáculos saldrán a la venta este miércoles, 4 de noviembre, a las 18,00 horas, en las taquillas de los teatros municipales y a través de www.teatrocervantes.com. Las butacas para 'Personas, lugares y cosas' podrán adquirirse desde 15 euros, mientras que las de 'Tula' tendrán un precio único de 27 euros. En ambos casos se aplican los descuentos habituales y los correspondientes al programa Soy Procultura.