El PGOM de Marbella, en fase final de tramitación tras la Declaración Ambiental Estratégica y el informe de Carreteras

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) avanza hacia la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que entra en su fase final de tramitación, tras recibir la Declaración Ambiental Estratégica por parte de la Junta de Andalucía y el informe de la Dirección General de Carreteras del Estado.

A través de un comunicado de prensa, el concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha subrayado que ambos pronunciamientos favorables "suponen dos de los hitos más relevantes del procedimiento, además de un respaldo clave al nuevo modelo urbanístico de la ciudad, y confirman la solidez técnica y jurídica del documento, que encara ahora sus últimos pasos previos a la aprobación definitiva".

El edil ha precisado que en estos momentos "queda pendiente únicamente el informe de Costas y la ratificación del informe de la Dirección General de Urbanismo de la institución autonómica".

"Con ambas administraciones se han mantenido ya reuniones técnicas preparatorias durante el mes de diciembre, lo que permite afrontar esta fase final con plenas garantías y una coordinación institucional fluida", ha explicado Díaz. Ha resaltado que la Declaración Ambiental Estratégica "supone un hecho determinante, al validar un modelo de ciudad que prioriza la sostenibilidad del crecimiento y la mejora de los núcleos urbanos existentes".

Por otra parte, ha señalado que el nuevo planeamiento también refuerza la protección frente a riesgos naturales, especialmente las inundaciones, mejora la gestión del agua y promueve el uso de agua regenerada, al tiempo que impulsa una amplia red de zonas verdes y parques fluviales ligados a los principales arroyos del término municipal.

"El PGOM también reserva suelos estratégicos para grandes dotaciones de la localidad, como la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, la futura Ciudad de la Justicia y espacios vinculados a futuras infraestructuras en materia de movilidad, consolidando una visión de Marbella más cohesionada, funcional y preparada para el futuro", ha recordado el edil.

Con estos avances, "el Ayuntamiento de Marbella afronta la fase final de tramitación de un planeamiento largamente esperado, que dotará al municipio de seguridad jurídica, estabilidad urbanística y un modelo de desarrollo sostenible, tras décadas de vigencia del PGOU de 1986", ha añadido Díaz.