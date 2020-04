El Plan de Emergencia Municipal de Servicios Sociales de Antequera atiende a 2.500 personas durante la pandemia

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Emergencia Municipal de Servicios Sociales Comunitarios es la base sobre la que se desarrolla la acción del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) para garantizar los recursos básicos de la población más vulnerable durante la actual pandemia de coronavirus, habiéndose atendido ya a un total de 2.500 personas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Programas Sociales, Alberto Arana, este jueves mediante una rueda de prensa telemática de las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Área Municipal de Programas Sociales en torno a la actual situación de crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del virus COVID-19.

Todas ellas, estructuradas y vertebradas en torno al Plan de Emergencia Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, documento base que articula en la actualidad una atención integral a toda la población para intentar solventar los problemas que se pudieran ir planteando, sobre todo asesoramiento y trámite de ayudas, así como poder garantizar los recursos básicos y minimizar el contagio a personas con un mayor factor de riesgo como son personas mayores en soledad, dependientes o con alguna patología que pudieran ser contagiados y, con ello, tener un empeoramiento de su situación.

De hecho, se ha confirmado que han sido hasta hoy un total de 2.500 personas las que han sido atendidas, así como 1.535 llamadas de teléfono dentro de este Plan Especial, las cuales se han repartido a los distintos trabajadores del área, durante el horario de 9.00 a 21.00 horas y se les han ido prestando distintos recursos o las correspondientes derivaciones necesarias.

En primer lugar, tras transmitir sus condolencias a todas las familias que han perdido a algún ser querido por los nocivos efectos del COVID-19, Arana ha agradecido el "esfuerzo titánico" que está haciendo un gran número de voluntarios de asociaciones locales como la Plataforma Antequera Solidaria, la Plataforma del Voluntariado, el Comedor Social Casas de Asís, Cruz Roja o Protección Civil.

"Con su trabajo y esmero, todos ellos están garantizando en estos momentos los recursos básicos de alimentación a aquellos que más lo necesitan y que a día de hoy están padeciendo por este estado de alarma", concretaba Arana, quien ha apuntado a su vez que el Ayuntamiento está reforzando las compras de alimentos, productos de limpieza e higiene personal para su reparto.

Además, se han aprobado subvenciones extraordinarias de 12.000 euros cada una tanto a la Plataforma Antequera Solidaria como al Comedor Social Casas de Asís, para poder cubrir las necesidades de personal que debido a esta situación les son necesarias.

Por otra parte, ha recordado que también se ha cambiado el centro de reparto de alimentos que coordina la Plataforma Antequera Solidaria al Pabellón Fernando Argüelles, proporcionando así una mayor seguridad y prevención tanto a usuarios como a personal de reparto.

Estas dos nuevas subvenciones se unen a las ya anunciadas para Corazones Solidarios y Aventura Solidaria Antequera (10.000 euros a cada una), a través de cuyas campañas se están adquiriendo materiales de protección para las personas que se encuentran trabajando de manera voluntaria y servicios esenciales (como pantallas protectoras, monos de protección, mascarillas, etcétera), además de poder hacer frente a las necesidades de personas afectadas por esta enfermedad que requirieran de determinados tratamientos y que carezcan de recursos para poder costearlos.

"Desde aquí invito a la solidaridad de toda la ciudad y la comarca, para seguir ayudando a estas asociaciones a través de ingresos en sus respectivas cuentas bancarias", ha añadido Alberto Arana tras confirmar, así, que el Ayuntamiento ha aprobado en este último mes subvenciones extraordinarias por valor de casi 45.000 euros a cuatro colectivos sociales y solidarios antequeranos en su lucha por hacer frente a la pandemia de COVID-19.

En cuanto al desarrollo en sí del Plan de Emergencia Municipal de Servicios Sociales Comunitarios --estrategia desarrollada y planificada en colaboración con el área municipal que dirige la concejal Sara Ríos--, Arana ha concretado que se trabajó en desarrollar un sistema de atención telefónico que cubriera las necesidades que se iban a plantear, siendo estas áreas servicio esencial.

Este Servicio se implantó de manera constante el día 18 de marzo tras solventar las cuestiones técnicas para poder llevarlo a cabo, estando dirigido a toda la población en general en horario de 9.00 de la mañana a 21.00 horas de la noche, de lunes a viernes en el teléfono 952708120, así como un servicio de guardia para eventualidades en las noches, los fines de semana y festivos en los que si la Policía Local detecta o es requerida por alguna urgencia social, será coordinada directamente por el teniente de alcalde Alberto Arana y cubierta por la empresa Serainant.

CONSULTA AL GOBIERNO SOBRE MASCARILLAS

El alcalde ha confirmado que, desde la mañana de este jueves, se está intentado contactar con la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga para realizar una consulta sobre el reparto de mascarillas que se está tramitando desde dicha Subdelegación a las localidades de la provincia.

En este sentido, el alcalde ha afirmado que "no cuadra" el hecho de que Antequera, con 42.000 habitantes, reciba un menor número de mascarillas procedentes del Gobierno de España que otras cercanas poblaciones de la Comarca con 5.000 habitantes.

"No tiene ninguna lógica y es una desproporción que no entendemos. No digo que se esté haciendo ni mal ni bien, no lo sé; simplemente es una desproporción que no entendemos y por ello estamos tratando de preguntarlo", ha indicado el alcalde.