Plan Estratégico de Turismo 2026-29 refuerza a la ciudad de Málaga como destino de alto valor, sostenible e inteligente

El alcalde, Francisco de la Torre ha expuesto los ejes del plan, concebido como una propuesta de trabajo ambiciosa y colaborativa para consolidar Málaga como destino global de referencia sin perder de vista su identidad. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este viernes el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Málaga 2026-2029, un documento clave que marca la hoja de ruta del desarrollo turístico de la ciudad para los próximos cuatro años.

En el evento, el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, ha expuesto los ejes del plan, concebido como una propuesta de trabajo ambiciosa y colaborativa para consolidar Málaga como destino global de referencia sin perder de vista su identidad cultural, social y ambiental, y orientando el crecimiento turístico hacia un impacto real y medible.

Se trata de un plan integral, estructurado en tres metas, cinco pilares de actuación y 70 acciones clave, que apuesta decididamente por la calidad frente a la cantidad, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y por un turismo respetuoso con la convivencia ciudadana.

El nuevo plan se presenta en un contexto marcado por la evolución constante del sector y por la transformación que ha vivido Málaga en los últimos años, con una oferta cada vez más diversificada y una proyección internacional reforzada.

En este marco, el documento plantea un modelo turístico alineado con segmentos de alto valor, centrado en visitantes que buscan experiencias auténticas y de calidad, y que contribuyan de forma equilibrada al desarrollo económico, social y medioambiental del destino.

El documento ha incorporando la visión de agentes del ecosistema turístico local a través de ocho mesas de trabajo por segmentos: turismo cultural, enogastronómico, premium, golf y shopping, naturaleza/sol y playa, idiomático-educativo, cruceros y MICE, junto con entrevistas con agentes clave y un análisis comparativo de destinos competidores y referencias.

El documento recoge también el apoyo de una plataforma de inteligencia artificial especializada en turismo, utilizada como herramienta de soporte para optimizar el alcance del análisis.

Málaga, registra altos niveles de valoración del destino, una elevada intención de repetición y un crecimiento sostenido del turismo internacional, que ya representa más del 60% del total, con predominio del mercado británico, a nivel europeo, y estadounidense, así como un importante crecimiento del mercado chino.

El plan identifica oportunidades estratégicas como el desarrollo de una narrativa de destino coherente y atractiva, capaz de difundir la esencia de Málaga integrando su patrimonio cultural, histórico, gastronómico y natural.

Se apuesta por la diversificación y personalización de la oferta turística, apoyándose en el uso de datos y tecnología para diseñar experiencias adaptadas a segmentos de alto valor como el turismo premium, cultural, gastronómico, MICE o de larga estancia.

Y por el refuerzo del turismo premium y de congresos, la atracción de inversión hotelera de alta gama, el impulso del turismo enogastronómico y la ampliación geográfica de la oferta a zonas periféricas para potenciar un turismo más equilibrado.

El plan subraya la importancia de la expansión de la oferta cultural, la prolongación de la temporada turística, el fortalecimiento de la conectividad aérea, el desarrollo del turismo idiomático y educativo y la proyección internacional del destino mediante alianzas estratégicas en mercados prioritarios.

El Plan Estratégico 2026-2029 sitúa a Málaga como un destino turístico global reconocido por su enfoque en la sostenibilidad, la calidad y la innovación, integrando su oferta cultural, histórica y gastronómica con servicios de excelencia.

Asimismo, el documento se organiza en torno a tres metas que estructuran sus prioridades: económica, social y sostenible y tecnológica. En lo económico se plantea impulsar el crecimiento sostenible de Málaga a través del turismo, elevando los ingresos, la duración media de las estancias, la rentabilidad y el empleo.

En el ámbito social, se establece como prioridad consolidar Málaga como destino turístico responsable, inclusivo y acogedor mediante estrategias que refuercen sus valores compartidos, su compromiso social y su convivencia armoniosa.

Por último se propone convertir Málaga en referente en sostenibilidad y destino inteligente, usando la innovación tecnológica y estrategias responsables para optimizar la gestión turística y mejorar la experiencia del visitante.

PILARES ESTRATÉGICOS

El plan desarrolla sus líneas de actuación a través de un marco estratégico de cinco pilares como son el liderazgo, la esencia, el relato, la innovación y el desarrollo responsable.

En primer lugar, el liderazgo, que posiciona al turismo de Málaga como organización catalizadora y dinamizante, con un papel proactivo en la coordinación de actores. También la esencia única, orientada a consolidar el valor diferencial del destino y su personalidad, poniendo en el centro sus atributos culturales, patrimoniales y gastronómicos y su capacidad de generar experiencias.

A estos elementos se suma el relato de valor, entendido como la base narrativa que define y comunica la identidad del destino mediante una historia atractiva, consistente y emocionalmente relevante.

En el ámbito de innovación, el plan desarrolla la disrupción inteligente, que posiciona Málaga como referente global en tecnología aplicada al turismo, consolidándola como Smart Destination.

Por último, incorpora el desarrollo responsable, entendido como un compromiso con un modelo inclusivo y resiliente que armonice crecimiento económico, protección del entorno, preservación del patrimonio y mejora de la calidad de vida.

Finalmente, incluye un apartado específico de iniciativas estratégicas como eje operativo del documento. El Plan de Acción concreta esta estrategia en iniciativas estratégicas y proyectos escalables y medibles, priorizados por impacto y viabilidad.

En total, el PETM 2026-2029 estructura su despliegue en 70 acciones clave, entre ellas, destacan las iniciativas y las acciones clave relacionadas con la gobernanza, la inteligencia artificial y los mercados lejanos.

PLAN DE ACCIÓN 2026

En el acto, el Área de Turismo también ha dado a conocer las líneas maestras del Plan de Acción para 2026, con un calendario de promoción profesional que volverá a combinar la participación en ferias, 'roadshows' y jornadas profesionales, junto con acciones institucionales de proyección internacional.

Este programa incluye tanto acciones continuadas de relación con el canal profesional como hitos puntuales de alto impacto para reforzar la notoriedad del destino y su posicionamiento.

En el primer semestre de 2026, el Ayuntamiento de Málaga desarrollará una intensa agenda de promoción turística que arrancará con la participación en Fitur como principal cita del sector a nivel nacional. En este mismo periodo se incluyen varias jornadas profesionales.

Como nota destacada, el programa incorpora una acción institucional vinculada al 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y la figura de Bernardo de Gálvez, desarrollada en la Costa Este de EEUU.

El calendario incorpora un 'roadshow' en los Países Nórdicos, visitas comerciales a Miami, o la presencia en la ITB Berlín y en las jornadas' Sports & Events Europe', en Sevilla.

En abril, Málaga participará en la feria Seatrade Cruise Global de Miami, reforzando su posicionamiento en el ámbito de los cruceros. En mayo, a la feria ATM Dubái, así como la celebración de la acción IEC 2026 - Golf en Málaga.

El segundo semestre recogerá jornadas profesionales, entre ellas las Jornadas Inversas con Australia y Nueva Zelanda que se celebrarán en Andalucía, y las jornadas directas en Uttarakhand (India), en Hangzhou (China) y en Tokio y Seúl (Japón y Corea del Sur).