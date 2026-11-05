Planas destaca que España "es una potencia en agrotecnología" y destaca que la innovación es "clave"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita Expo Agritech 2026 en Málaga. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves que España, además de ser una potencia agroalimentaria, "es también una potencia en agrotecnología, gracias a su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras y a un ecosistema empresarial y científico especializado".

Durante la clausura del Foro de Regiones Innovadoras 2026, celebrado en el marco de Expo Agritech 2026, en Málaga, Planas ha reivindicado "el papel estratégico de la innovación" para afrontar los desafíos del cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de mejorar la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones. "La innovación es clave para el presente y el futuro del sector", ha subrayado el ministro.

Ante estos retos, ha defendido que el conocimiento y la innovación deben llegar a todas las explotaciones y responder a las necesidades reales de agricultores y ganaderos, especialmente de las pequeñas y medianas explotaciones, que cuentan con menor capacidad para invertir en tecnología o acceder a servicios de asesoramiento.

En este ámbito, ha destacado la contribución de las universidades, los centros de investigación y las empresas especializadas, que permiten a España no solo producir alimentos de calidad y competir en los mercados internacionales, sino también desarrollar y exportar tecnología aplicada al sector.

Como muestra de este potencial, el ministerio ha creado el sello 'Spain AgrifoodTech', una iniciativa destinada a reconocer a empresas innovadoras del ámbito agroalimentario y reforzar la proyección internacional sector español.

El ministro ha recordado que España es el país de la Unión Europea con mayor renta agraria, que ha superado los 39.000 millones de euros, y el cuarto mayor exportador agroalimentario comunitario y séptimo del mundo.

Asimismo, Planas ha subrayado que estos resultados "son fruto del esfuerzo y la profesionalidad de agricultores, ganaderos y pescadores, pero también del avance tecnológico y la innovación del sector agroalimentario".

Durante su intervención, Planas ha recordado la oportunidad que representan las nuevas técnicas genómicas (NTG) para mejorar las variedades vegetales de forma precisa y segura. A este respecto, ha destacado la implicación de España para que el nuevo marco normativo de las NTG sea una realidad y pueda aplicarse plenamente en 2028.

A su juicio, se trata "de uno de los cambios regulatorios más importantes para la biotecnología agraria europea desde los años noventa y una oportunidad que España está en condiciones de aprovechar gracias a sus capacidades científicas, empresariales y productivas".

Al finalizar, ha recorrido el estand de La Vega Innova, el centro de innovación del ministerio situado en San Fernando de Henares (Madrid), que se ha consolidado como referente para impulsar el emprendimiento y la innovación digital en toda la cadena agroalimentaria.

El ministro ha destacado el talento y la implicación de los jóvenes en la transformación del sector agroalimentario. Asimismo, ha visitado a los estudiantes de Formación Profesional de Agricultura y Tecnología que participan en el hackatón organizado por La Vega Innova, una jornada en la que desarrollan soluciones tecnológicas aplicadas al campo.

También ha subrayado que iniciativas como esta permiten acercar la innovación el sector agroalimentario al talento joven y demuestran el potencial de España para seguir creciendo como referente en agrotecnología.

España es uno de los países que más ha utilizado la medida de cooperación de la Política Agraria Común (PAC), financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), para impulsar grupos operativos y proyectos de innovación.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha apoyado cerca de 270 proyectos innovadores de ámbito supraautonómico, con más de 146 millones de euros de ayuda concedida.

Por otro lado, Planas ha participado en el acto de entrega de los 'Chalecos Agricultor 2026', en el que ha hecho entrega de los galardones a los profesionales reconocidos en sus tres categorías: innovación, aplicación de tecnología y sostenibilidad.

Así, el ministro ha destacado la importancia de dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de agricultores y ganaderos, a quienes ha señalado como referentes del sector y protagonistas de su transformación.

ORDEN PUBLICADA

Por otro lado, también el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado que el Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que desarrollan el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 2027 y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que incluye medidas excepcionales de reducción fiscal para agricultores y ganaderos.

"Las discusiones y reuniones que hemos mantenido con las organizaciones agrarias en los últimos meses han llevado a aprobar medidas de compensación del incremento de los precios del gasóleo agrícola, también del gasóleo pesquero, también de los fertilizantes", ha dicho, precisando que "tenemos ya desembolsados más de 500 millones de euros que han llegado a más de 250.000 agricultores en el conjunto de nuestro país en materia de fertilizantes y también de financiación del circulante necesario para todo".

Así, ha destacado que "hoy añadimos un elemento más", aludiendo a aprobación de la orden horizontal para la tributación de módulos del IRPF "y supone que la rebaja horizontal será del conjunto de los elementos contributivos del agricultor sujeto al régimen de módulos, es decir, aproximadamente unos 800.000 declarantes en España, de un 10% la rebaja".

Además de ello, "se suma una disminución del 35% de las inversiones relativas a la compra de gasóleo agrícola, más allá de las subvenciones que mencionaba anteriormente, e igualmente de un 10% en el caso de los fertilizantes".

"Todo esto creo que son elementos muy importantes y quiero reflejar lo que es la cifra global de lo que supone la decisión aprobada y publicada por el Ministerio de Hacienda, que será aplicada en la próxima declaración del IRPF, que suma un total de 860 millones de euros que se unen a los 1.174 millones de euros de las medidas hasta aquí aprobadas".

Es decir, ha señalado Planas, "superamos los 2.000 millones de euros; simplemente para que se hagan una idea el país que nos sigue de la Unión Europea es Francia, que está en torno a una cifra de 500 millones de euros", por lo que "multiplicamos por cuatro el segundo país europeo en materia de apoyo para el incremento en esta coyuntura", ha finalizado.