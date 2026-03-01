La Plataforma del Castaño pide la declaración del Castaño Santo de Istán como Monumento Natural de Andalucía - PLATAFORMA ANDALUZA DEL CASTAÑO

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Andaluza del Castaño, integrada por entidades representativas del sector del castañar en la comunidad autónoma y coordinadora de iniciativas para la mejora de la castañicultura andaluza, ha expresado su apoyo a la conservación y protección del emblemático Castaño Santo, situado en el municipio de Istán, en la comarca de la Sierra de las Nieves (Málaga).

Así, en un comunicado, la plataforma insta a la Junta de Andalucía a declarar el Castaño Santo como Monumento Natural de Andalucía "y a dotarlo de los recursos necesarios para asegurar su protección y conservación, compatibilizando su preservación con el disfrute público bajo criterios de respeto y sostenibilidad".

"El Castaño Santo es un símbolo para el sector productor de castaña en Andalucía y un referente de nuestro patrimonio natural. Su protección es una responsabilidad colectiva", ha señalado Francisco Boza Sáez, responsable del Sector de la Castaña de COAG Andalucía, en representación de la plataforma.

Y es que de acuerdo con la información difundida por la Plataforma Andaluza del Castaño, existen diversos factores que están pudiendo comprometer la conservación del árbol, como el impacto del cambio climático, que debilita al ejemplar frente a agentes patógenos; la incidencia de plagas y enfermedades que afectan al castañar andaluz; o la presión derivada del elevado número de visitas turísticas sin control, que provoca la compactación del suelo y el deterioro del entorno inmediato por el constante pisoteo.

Estas bases o amenazas son las que fundamentan la petición de la plataforma, que, según señalan, además se encuentra basada sobre el marco normativo vigente, incluida la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestre de Andalucía.