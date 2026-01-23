La playa de Pedregalejo de Málaga cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La playa malagueña de Pedregalejo cuenta con letras escultóricas gigantes con su nombre. Se trata de una rotulación artística similar a las ya existentes en las playas de La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés.

Los concejales delegados de Playas y del Distrito Este, Teresa Porras y Carlos Conde, respectivamente, han presentado este viernes estas nuevas letras gigantes situadas a la altura de los números 90-83 del paseo marítimo El Pedregal y que oscilan entre los 1,8 y 2,5 metros de alto por 1,5 y 2 metros de ancho a lo largo de 16 metros.

El Área de Playas ha destinado 72.116 euros para el suministro e instalación de estas letras escultóricas. Se trata de un equipamiento ornamental que sirven de indicativo de la zona. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa creando iconos artísticos en sus playas que se convierten en referentes.

Las letras están realizadas sobre una estructura de hierro recubierta con hormigón proyectado, modelado y texturizado con acabado arenoso de color de la arena del entorno, con cimentación sobre hormigón armado. Todos los materiales constructivos empleados son "de primera calidad y aptos para ambientes marinos".

Tienen una altura aproximada entre 1,8 y 2,5 metros en su punto más elevado, mientras que la anchura oscila entre los 1,5 y los 2 metros. El conjunto cuenta también con iluminación nocturna.