El Pleno aprueba la primera modificación de crédito del presupuesto de 2019 de Málaga capital por 3,7 millones

Publicado 21/08/2019 14:38:20 CET

Fachada Del Ayuntamiento De Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga, celebrado este miércoles, ha aprobado con 27 votos a favor (PP, Cs y PSOE) y dos abstenciones (Adelante Málaga) la primera modificación de créditos del presupuesto municipal para 2019 cuyo importe total asciende a 3.733.507,11 euros.

El concejal portavoz adjunto del PP, Carlos Conde, ha defendido que se trata de un expediente "necesario" que recoge "cuestiones de oportunidad", como las partidas destinadas al Polo Digital, las enfocadas a las áreas de Derechos Sociales o Igualdad y "asumir el coste de una sentencia cuando hemos tratado de defender los intereses legítimos del Ayuntamiento frente a otras administraciones".

Además, ha destacado el trabajo de la Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda y ha agradecido a los distintos grupos las votaciones a favor y la abstención. También ha recordado que era una "situación anómala, atípica y nada deseable la de una ciudad como la de Málaga y con un presupuesto de 850 millones de euros y que estaba pendiente de ser aprobado", por lo que este expediente de modificación incorporará a 18 áreas y organismos municipales "las partidas necesarias para normalizar y mejorar los servicios".

Los fondos que lo financian se obtienen en su mayor parte --más de un 80 por ciento-- del ahorro estimado en concepto de intereses, y el resto del fondo de contingencia y superávit presupuestario, según ha explicado la portavoz de Cs, Noelia Losada.

La edil ha resaltado que la modificación presupuestaria es "importante no tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, pues se trata de atender necesidades importantes en innovación, servicios, turismo, obras, sociales o deportes". Además, ha remarcado que "desde el punto de vista político es una constatación de la estabilidad del gobierno de Cs y PP y una prueba de que estamos centrados en la acción de Gobierno".

Por otro lado, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado la nueva modificación presupuestaria, que "deja en evidencia una pésima gestión del área económica y de las áreas enmendadas". Sin embargo, ha indicado que han votado sí "por responsabilidad" y que existen "cosas que hay que pagar con premura desde el Consistorio".

"Este expediente lo compone un cajón de sastre en la mayoría de las concejalías", ha lamentado, al tiempo que ha recordado las sentencias judiciales a las que se responde con la modificación presupuestaria, derivadas de cuando el PP promovió una serie de contenciosos-administrativos desde aquellos ayuntamientos que gobernaban "con la única intención de lastrar la imagen del gobierno socialista".

El grupo Adelante Málaga se ha abstenido por "motivos de forma", ya que muchos de los expedientes de gastos tratan asuntos con los que la coalición de IU y Podemos "está de acuerdo", según ha explicado su portavoz, Eduardo Zorrilla.

Además, ha señalado que "llama la atención que sólo 14 días después de la aprobación definitiva del Presupuesto y un mes y once días después de su aprobación inicial, se planteen estos gastos no previstos en el mismo, cuando la inmensa mayoría, por no decir todos, debían conocerse antes de las aprobaciones inicial y definitiva del presupuesto".

Para Zorrilla, esto significa "no sólo una deficiente y negligente confección del presupuesto, sino incluso un desprecio absoluto a los grupos y a la ciudadanía", por lo que ha criticado el "mero afán propagandístico" en la aprobación de las cuentas "a sabiendas de que luego los modificará cuando quieran".

PARTIDAS

El área de Innovación recibe 400.000 euros para realizar la aportación municipal de este año dentro del convenio suscrito con la entidad pública empresarial RED.ES, tras haber sido elegido el Ayuntamiento en la convocatoria 'Piloto de Edificios inteligentes'.

Por otro, se asignan a Promálaga 205.500 euros. En concreto, 150.000 euros se destinarán a obras de conservación en la Red municipal de Incubadoras de Málaga; y 55.500 euros al convenio de formación con la Escuela de Organización Industrial, EOI, en el Polo de Contenidos Digitales.

ACCIONES TURÍSTICAS, DE ACCIÓN EXTERIOR Y DE APOYO AL DEPORTE

En materia de Turismo y Promoción de la Ciudad se consignan 125.000 euros para la realización de más de una veintena de acciones. También desde Innovación se contempla una partida de 20.000 euros como colaboración del Consistorio en el 'III Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad' organizado por la Fundación Once.

Málaga Deporte y Eventos recibe 70.000 euros para el patrocinio del Club de Balonmano Femenino Costa del Sol que participa en la división de honor; así como 7.747,93 euros para atender gastos estimados con motivo de la entrega de los premios Goya 2020 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El área de Deporte, a su vez, destina 25.500 euros para subvenciones para entidades.

Asimismo, el Ayuntamiento destinará 70.000 euros para colaborar en la Jornada de Directivos CEDE. Otra de las partidas es de 11.000 euros para la adquisición de vitrinas que exponen en el Consistorio los diversos obsequios institucionales recibidos.

Por su parte, el área de Participación Ciudadana recibe 27.000 euros para diversos programas y actuaciones de acción exterior como el apoyo a la organización del Annual Meeting Cifal Global Network o la Jornada 'Gestión Circular del Agua'.

POLÍTICA SOCIAL ZONAS VERDES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

También se ha aprobado una partida de 200.000 euros para el área de Derechos Sociales. Respecto a Igualdad, se consignan 17.900 euros para fomento de la igualdad de género y prevención de la violencia machista, así como más de 13.000 euros para la valoración del impacto de género de los presupuestos del Ayuntamiento. Además se establecen más de 5.600 euros para obras de mejora realizadas en el Banco de Alimentos de Ciudad Jardín.

El área de Medio Ambiente asigna 208.000 euros para la actualización de los metros que cubre el servicio de conservación y mantenimiento motivado por el incremento de superficie de zonas verdes en la ciudad. Asimismo, se establecen otros 280.000 euros para abonar distintas facturas relativas a 2017, para las que existía consignación en dicho año, pero que han sido presentadas en los últimos meses por una de las empresas de dicho servicio.

Se destinan al área de Servicios Operativos 679.990,45 euros para suministros en energía eléctrica y combustible, que están sujetos tanto a la fluctuación del consumo como a la variación de tarifas. De esta partida, 373.823,16 euros ya contaban con consignación a finales de 2018.

El área de Economía asigna 94.028,39 euros para gastos jurídicos relativos al recurso por la liquidación de la participación en los tributos del Estado (PIE) correspondiente a 2009.

También en este capítulo de servicios municipales, Limposam contempla 77.391,62 euros que se distribuyen en actuaciones de limpieza realizadas en diversos centros educativos, en equipamientos, y para el programa de productividad del plan de acción de calidad de esta empresa. Por último, se amplía en 8.298,94 euros el presupuesto de personal de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

OBRAS

A Urbanismo se destinan 700.000 euros. Entre ellos, unos 446.000 euros para liquidaciones de diversas actuaciones. También contempla cerca de 230.000 euros para obras de emergencia y unos 24.000 euros en un modificado de saneamiento. Por otro lado, asigna 150.000 euros para reforzar la contratación de personal para cubrir jubilaciones, bajas, etcétera.

El IMV consigna 302.207,29 euros en concepto de gastos jurídicos relativos a obras de construcción de VPO en García Grana. Asimismo, en distritos, Ciudad Jardín asigna más de 7.600 euros para obras de mejora y acondicionamiento realizadas en el colegio Blas Infante. Y en Campanillas, 25.000 euros para los gastos de la adaptación del recinto ferial en su nueva ubicación.