El Pleno de la Diputación de Málaga aprueba elevar a 55,3 millones las ayudas directas a los municipios

MÁLAGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado con el voto favorable de PP y del diputado no adscrito Juan Cassá y la abstención de PSOE, Unidas Podemos (UP) y el otro no adscrito Juan Carlos Maldonado una modificación presupuestaria que permite elevar hasta los 55,3 millones de euros la cantidad que, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones (PES), concederá la institución a los municipios.

Este importe se destinará a atender inversiones que planteen las localidades para la mejora de infraestructuras hidráulicas, para nuevos proyectos de la Senda Litoral y la Senda Azul y para colaborar económicamente con los municipios mayores de 20.000 habitantes.

De los 55,3 millones, destaca que 15 millones se destinarán a un plan de aguas para la financiación de actuaciones que permitan paliar los déficits en infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento domiciliario de agua potable en los municipios. Otros 16 millones serán para colaborar para inversiones en los mayores de 20.000 habitantes, con un tope de un millón de euros a cada uno.

Además, otros 14 millones servirán para atender necesidades de inversiones para municipios menores de 20.000 habitantes y 375.000 euros se dirigirán a necesidades que tengan los pueblos en gasto corriente. Paralelamente, para financiar nuevos proyectos de la Senda Litoral se contará con casi ocho millones de euros y para actuaciones que se pongan en marcha de la Senda Azul habrá dos millones.

La diputada Teresa Sánchez (UP) ha criticado que haya llevado este punto por urgencia y sin informe "de Secretaría ni de Intervención" así como que se destinen 16 millones para municipios mayores de 20.000 habitantes: "Nos encontramos con que los municipios menores no son lo preferente para esta institución".

El diputado socialista Manuel Chicón ha señalado que pese a que los 16 millones para municipios de mayor población "nos puede chirriar, compensa con otras cuestiones como el plan de aguas que es fundamental para el desarrollo de la provincia".

POLÉMICA POR LA MEDALLA A BENDODO

En el pleno se ha llevado igualmente la ratificación de la concesión de las Medallas de Oro, que se entregarán el 26 de abril, Día de la Provincia, en Gaucín, a la cantante María Peláe, al chef Miguel Ángel Herrera, a la Liga de Jábegas, al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y al expresidente de la Diputación Elías Bendodo. También una mención honorífica al pueblo ucraniano. Han salido adelante por unanimidad, excepto la de Bendodo que ha contado con el voto en contra de Unidas Podemos.

PSOE y UP han vuelto a criticar la elección "sin consenso" del municipio de celebración así como la concesión de estas distinciones "sin contar con la oposición", respondiendo el diputado provincial de Cultura, Víctor González, que tienen 365 días para hacer sus propuestas: "Mi discurso es el mismo año tras año. Sólo proponen cuando llevamos a efecto la votación".

Especialmente crítica ha sido la portavoz de UP, Maribel González, con la designación de Bendodo y ha dicho que el reconocimiento a todos los anteriores expresidentes en el año 2017, se realizó "en un contexto de conmemoración del 40 aniversario de la democracia española". "No es costumbre homenajear ni condecorar a expresidentes sino que es una medalla a un personaje en el sentido amplio de la palabra que sí juega en primera línea política y se hace en plena campaña electoral; una oda dentro de una estrategia del PP para venderse como moderados y centrados", ha enfatizado.

El socialista Luis Guerrero ha lamentado que el Día de la Provincia sea "menos plural" y que no se celebre el pleno previo a esta celebración en un municipio y aunque ha felicitado a todos los condecorados sí ha considerado que no es el mejor momento para distinguir a Bendodo.

"Es cierto que todos los expresidentes la tienen --la Medalla de Oro-- pero en otro contexto vital, político, personal y sobre todo institucional. Llega en año electoral, está en activo y en previa campaña electoral; les va a salir un Día de la Provincia más bien sectario". "Vamos a votar a favor por responsabilidad institucional y por respeto a todos los premiados".

Al respecto, González ha desgranado los méritos de los premiados y ha lamentado el "sectarismo y la radicalidad" vistas en el pleno, especialmente dirigiéndose a UP. De hecho, ha considerado "insultante" que se "rompa el consenso" sobre las distinciones. Además, ha defendido la labor de Bendodo al frente de la institución: "Hay una Diputación antes de 2011 y otra después".

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha tomado la palabra para trasladar su "tristeza" por el "rencor y el poco sentido democrático" de Unidas Podemos en la institución: "Su discurso se cae por sí solo, cae en contradicciones. Ha habido políticos en esta casa reconocidos siendo presidentes y no ha sido un obstáculo el que esté en activo".

Ha lamentado que "siempre haya rencor a los políticos del PP y eso es lo que le pasa a Unidas Podemos". Además, ha hecho hincapié en que la oposición "siempre espere" a hacer las críticas cuando los distinguidos están designados: "Saben que el 26 de abril es el Día de la Provincia, el equipo de gobierno tienen que impulsarlas --las medallas-- y se les informó. Si creen conveniente que haya alguien merecedor trasladenlo". Salado también ha defendido la elección de Gaucín, municipio de la Serranía de Ronda, zona que "ha sufrido un incendio devastador y es un gesto a esta comarca importante".

Por alusiones, el no adscrito Juan Cassá ha dicho a la oposición que "debería tener altura" y ha recordado que el propio equipo de gobierno del PP propuso en 2017 la concesión a los expresidentes de la Diputación: "Algunos de ellos no sé si se lo han merecido en cuanto a la gestión".

Así, ha rechazado las críticas a la gestión de Bendodo, recordando que cuando el PP accedió a la Presidencia "era una institución casi quebrada con una deuda casi imposible de gestionar". "Con la gestión de Bendodo y Salado esta Diputación ha cambiado mucho, se gestiona mucho mejor, se es mucho más ágil, los alcaldes están súper contentos y no solo del PP; cuando era portavoz de Cs me he recorrido la provincia, he hablado con todos y le puedo asegurar que en su mayoría han hablado excelencias de este mandato y el anterior".

Otro de los asuntos del pleno ha sido la autorización de la tramitación plurianual de diversas actuaciones incluidas en el Proyecto DUSI Caminito del Rey. Al respecto, tanto UP como el PSOE han criticado la escasa ejecución de dicha iniciativa, con un 8,96% a finales de septiembre de 2021 así como la gestión.

Las diputadas Sánchez (UP) y Desirée Cortés (PSOE) han aludido a la respuesta del Ministerio de Hacienda sobre la prórroga del mismo "en la que pone de manifiesto la nefasta gestión". "Creemos que es muy preocupante para un proyecto que viene desde el año 2015; entendemos que deben pisar el acelerador y esperamos que no tengan que devolver ni un solo euro", ha dicho la dirigente de la coalición de izquierdas.

Cortés, por su parte, ha reclamado al equipo de gobierno que "haga sus deberes", tachando de "caótica y poco transparente la gestión de esta subvención de 12,5 millones que se dijo que era un revulsivo pero que desde entonces sólo acumula incumplimientos", recordando que las previsiones no son nada halagüeñas". Es más, ha aludido a que el Ministerio en la prórroga hasta finales de 2023 "ya advierte de que prevé un alto riesgo de incumplimiento", lo cual supondría "un perjuicio a estos pueblos por apatía y dejadez".

El portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha defendido la actuación del equipo de gobierno y que con el aplazamiento "se trae el reparto de los fondos hasta 2023; lógicamente con toda la celeridad que merece este programa que con tanto interés se está haciendo". "Lo que se está plasmando está reactivando y teniendo una impronta de calidad" en los municipios, ha defendido.