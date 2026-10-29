El Pleno de Málaga aprueba de forma inicial el tercer expediente de modificación presupuestaria por 95,7 millones

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha dado aprobación inicial este jueves al tercer expediente de modificación presupuestaria que asciende a 95,7 millones de euros, de los que 42,9 son Inversiones Financieramente Sostenibles.

En concreto, este tercer expediente de modificación presupuestaria ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno --grupo municipal del PP-- y la abstención de los grupos municipales de PSOE, Vox y Con Málaga.

Así, de los 95,7 millones de euros, un total de 42.866.430,24 euros son Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) y 52,878.741,56 euros corresponden a las modificaciones de créditos.

El importe de la modificación presupuestaria se financia fundamentalmente con remanente de tesorería, que puede ser aplicado para inversiones financieramente sostenibles al cumplir el Ayuntamiento de Málaga los criterios recogidos en la ley de estabilidad presupuestaria.

Por otro lado, cabe recordar que, como se informó este pasado miércoles, por acuerdo de los cuatro grupos políticos --PP, PSOE, Vox y Con Málaga--, el Pleno ordinario del mes ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo y se ha limitado a los asuntos de trámite, sin debatirse mociones. Dichas mociones quedan sobre la mesa y se abordarán en un pleno extraordinario que se fijará en una próxima junta de portavoces.