El Pleno de Málaga aprueba la segunda modificación del presupuesto por valor de 5,97 millones de euros

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el pleno. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves el proyecto del segundo expediente de modificación del presupuesto 2026, que alcanza un importe total de más de 5,97 millones de euros.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno --grupo municipal 'popular'-- y la abstención de los grupos municipales de PSOE, Vox y Con Málaga.

La modificación se financia fundamentalmente con sobrantes derivados de la reprogramación del inicio de la licitación de determinadas actuaciones previstas en el capítulo de inversiones y subvenciones del presupuesto del año en vigor.

En concreto, alcanza un importe total de 5.978.360,66 euros que se distribuye en varias partidas. En relación con Urbanismo son 1.680.000 euros. Por otro lado, se consignan 30.000 euros para colaborar con la asociación Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia en un proyecto que tiene como objetivo la mejora de la visibilidad, modernización y sostenibilidad de los parques empresariales de la ciudad.

Asimismo, para Movilidad se incorporan 123.820,47 euros del presupuesto de la EMT para el año 2025 al presupuesto en vigor para financiar los dos estudios de movilidad en ejecución y en proceso de adjudicación para analizar y mejorar el tráfico, movilidad, reordenación y señalización de la zona industrial de El Viso y de las zonas industriales del Guadalhorce, Trévenez y San Julián.

Entre otras partidas, a distritos se destinarán 65.224,29 euros; a Cultura, 158.531,49 euros; a Deporte, 312.916,36 euros; Servicios Operativos, 491.921,22 euros; Comercio, 123.070 euros; Juventud, 38.000 euros; Educación, 33.000 euros; Alcaldía, 42.801,25 euros; Seguridad, 452.000 euros; Participación Ciudadana, 18.000 euros; Más Cerca, 1.629.841,92 euros; Turismo, 130.000 euros; Promálaga, 295.200 euros; Innovación, 194.000 euros; Limposam, 183.533,66 euros y Comunicación, 6.500 euros.