El Pleno de Málaga exige retirar a Teresa Porras las competencias de Limasa y la dimisión del gerente

Publicado 05/03/2019 16:36:41 CET

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con 17 votos a favor y 13 en contra --los del equipo de gobierno-- exigir al alcalde, Francisco de la Torre, la dimisión del gerente de Limasa, Rafael Arjona, y el cese de las competencias en la empresa de limpieza de la edil Teresa Porras, "por su proceder en las negociaciones".

Asimismo, ha salido adelante instar al alcalde a convocar el consejo de administración para el cese de gerente por el caso de las polémicas declaraciones sobre puestos hereditarios. Por su parte, ha sido rechazado con el voto de calidad del regidor el instar al equipo de gobierno a la puesta en marcha de la municipalización "a la mayor brevedad".

El portavoz municipal el PSOE, Daniel Pérez, ha criticado que en 25 años el PP "confunde el Ayuntamiento con un chiringuito personal", lamentando los "chanchullos de las visitas y las escuchas" en las que estaban involucrados Arjona y Porras. "Prácticamente las conversaciones podrían recordar a Francis Ford Coppola con 'El Padrino, y no se puede consentir que se actúe en la forma que se hace en este Ayuntamiento".

"No se trata de ocurrencias, es una forma de actuar que es reprobable y no se puede mantener en el tiempo", ha dejado claro Pérez en relación con el equipo gobierno. Así, ha criticado, de nuevo, "la forma de actuar", recordando los casos de Urbanismo y ahora Limasa: "Hay falta de ética y moral en este Ayuntamiento que recuerda a situaciones como la Gürtel", ha dicho.

Al finalizar las intervenciones y durante la última del portavoz municipal del PSOE le ha dicho al alcalde que "sea fuerte, tiene un gobierno corrompido y no lo dice el PSOE, lo dice la denuncia de Fiscalía; ya está bien, ha llegado a su final político, De la Torre", ha afirmado Pérez, pidiéndole al regidor que "haga dimitir a sus concejales".

Por alusiones, De la Torre le ha dicho a Pérez que esas afirmaciones "están fuera de lugar y es absolutamente teatral. Tendrá que ir a una escuela de teatro mejor y más convincente y con un guion mejor construido"; afirmaciones que han sido contestadas por Pérez, que ha dicho que "podría decir que es usted --a De la Torre-- un trilero y no lo he dicho".

Ante esto, De la Torre ha ironizado con que tenga cuidado porque "si le denunciamos puede ser el investigado", algo que ha sido contestado por Pérez rápidamente agregando que, no obstante, "no será por corrupción". En este punto, el alcalde ha dicho que "no hay ninguna corrupción --en alusión al caso de Urbanismo--", destacando que la Corporación "puede presumir de haber colaborado a la decencia de la democracia en España". "Aquí hubo un concejal --Manuel Marmolejo, actual senador-- que no fue investigado, simplemente porque parecía o me constaba que ayudaba a una empresa de un familiar suyo y tuvo que irse", ha recordado.

PORRAS QUIERE ESCUCHAR LAS DOS HORAS DE REUNIÓN

Por su parte, la concejala Teresa Porras, responsable de Limasa, ha dicho que "vergüenza me da a mí y a los malagueños de las artimañas y las mentiras" de la oposición, afirmado, en cuanto a las grabaciones publicadas "si alguien ha escuchado las dos horas". "Es importante tener todos los datos", ha agregado, añadiendo que "yo sí me sé el hilo y es sacar de contexto una conversación de dos horas con los trabajadores".

Ha explicado que se le escucha en la grabación "decir lo del examen, pero eso no se dice; se obvia la verdad", ha defendido, añadiendo, además, que "los ciudadanos saben lo que pasa en el Ayuntamiento". Ha negado que engañe a los trabajadores y ha incidido en que va "informarlos de un tema muy importante: no me arrepiento y lo volveré a hacer".

OPOSICIÓN

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha dicho que es "vergonzoso" lo ocurrido y "como funciona Limasa". "La gestión de Limasa genera muchas dudas", ha advertido, lamentando, al respecto, que pese a ello, "no se convocan los consejos de administración". En su intervención también Torralbo ha afeado que Porras hable de mentir: "Cómo voy a mentir si no tengo información porque no convoca el alcalde el consejo", se ha preguntado.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha recordado a De la Torre que tiene 28 de 31 concejales a favor de la municipalización, criticando que "ni aún así ha podido sacarla adelante", advirtiendo también del dinero que está costando a la ciudad la prórroga. "A todo esto se suma lo dicho por el gerente donde dice cosas serias y muy graves", ha agregado.

Ha señalado que Limasa "será la gran mancha de gestión de Francisco de la Torre". Pese a no apoyar el punto de la municipalización sí ha mostrado el apoyo al cese del gerente y en quitar las competencias de Limasa a Porras.

La viceportavoz de IU Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha agregado que De la Torre tiene "una asignatura pendiente con Limasa", diciendo que ha dado por liquidada la municipalización en este mandato pero "nosotros pensamos que queda tiempo si confía y se lo cree y le volvemos a tender la mano".

Ramos ha criticado que se ha intentado "jugar" con la plantilla en relación con los derechos adquiridos y ha lamentado también que Porras se haya dedicado a "recorrer los cuartelillos para intentar dividir a la plantilla". Ha advertido de que el equipo de gobierno "ha jugado mal y se les han visto las cartas" y ha pedido a Porras que "no ponga en duda la profesionalidad" de la labor periodística. Por último, el concejal no adscrito Juan José Espinosa ha lamentado que "buscan excusas donde no lo hay".

COMPARECENCIA

Por otro lado, en la comparecencia pedida por Ciudadanos, De la Torre ha reconocido que el modelo mixto, de entrada "es insuficiente, no es perfecto y ha demostrado que tiene desventajas de ambos modelos"; recordando que su "giro personal" sobre la municipalización "es ligado a la productividad".

Además, ha valorado que redundará también para que la ciudadanía ayude a mantener limpio lo que se limpia y ha dejado claro que el ahorro de la municipalización no puede ser el cien por ciento para los trabajadores.

Ha destacado que "se ha avanzado mucho" en la limpieza "a pesar de la dificultad del modelo actual". También ha dicho que han sido "enormemente respetuosos con los derechos de los trabajadores", lamentando "la falta de apoyo" de la Junta en cuanto a resolución de conflictos, ya que "merecían más respeto desde ámbito autonómico del que hemos tenido".

También sobre el futuro de Limasa, De la Torre ha agregado que se está "dilatando en el tiempo" entre otros motivos por cuestiones judiciales y ha dejado claro que los puestos heredados "nunca" le han parecido bien y no son compatibles con la municipalización. Ha vuelto a admitir que las declaraciones del gerente en relación con otras empresas "no son acertadas", aludiendo, además, a la igualdad, mérito y capacidad.

Por último, ha agregado que no se conoce el contenido completo de las grabaciones. Al respecto, Arjona ha vuelto a aludir a sus disculpas ya realizadas, reiterando que los puestos heredados decaen en el momento que sea municipal.

"Mis palabras, no son agradables escucharlas dispersas, pero en las palabras sigo defendiendo que no hay lugar a los puestos heredados", ha reiterado, añadiendo en cuanto a la discreción que "hablo del 'gen' de Limasa", que es que "cuando entras en Limasa se puede contar cualquier cosa de cualquier persona; hay problemas de comunicación interna. Eso envidio de muchas empresas...", ha admitido.

En su intervención, ha defendido que por parte de la empresa ya no se fomentan los puestos heredados y hay política de anularlos. Además, ha dicho, en relación con las sentencias, que son declarativas y que la única firme se ha cumplido.

"No le debemos nada a los trabajadores", ha afirmado, asegurando que, de saberse si se le debe pagar alguna cantidad "o puede suceder que se tenga que descontar" a los trabajadores sería sobre 2021 o 2022 cuando lo determine el juez.