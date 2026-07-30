El Pleno de Málaga insta al Gobierno a presentar un calendario y presupuesto para el tren litoral

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha instado al Gobierno central a presentar, "con carácter inmediato", un calendario de ejecución, licitación y dotación presupuestaria para el tren litoral, "garantizando el avance efectivo de este proyecto estratégico como eje ferroviario vertebrador de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras".

También ha salido adelante de la moción urgente 'popular' acelerar la duplicación de vía de la línea C-1 de Cercanías para incrementar la capacidad de esta línea, "actualmente saturada"; y que se haga "con información clara, suficiente y con la antelación debida para que los municipios atiendan las posibles complicaciones que deriven de unas obras que tendrán afección para miles de ciudadanos".

Durante el debate, la concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, ha sostenido que la moción no solo habla de movilidad, también "es hablar de competitividad, empleo, calidad de vida", en suma, ha sostenido, "del futuro de la provincia".

"Málaga no es lo que era hace 20 años, somos el motor económico del sur de Europa, somos líderes en turismo, referente en tecnología, en innovación, en ciberseguridad", ha explicado y ha añadido que "cada año crecen las empresas, nuevas inversiones y la población también aumenta", lamentando que el Gobierno lleva "demasiados años fallando".

A su juicio, "no puede existir una economía del futuro con infraestructuras del pasado. Málaga genera una riqueza del siglo XXI, pero mantiene infraestructuras del siglo XX. Y esto ya no es sostenible", ha apostillado. "No hablamos de privilegios, es que una parte de la riqueza que genera la provincia se invierta en infraestructuras", ha agregado, tachando la reunión sobre movilidad de 2024 de "operación de marketing".

El concejal del PSOE Jorge Quero ha criticado "las falsedades" que plasma el PP en la moción y ha rechazado que no se hayan ejecutado proyectos o mejoras en la movilidad en ocho años. También ha criticado que "cuando el PP invierte, todo suma. Cuando invierte el Gobierno de España, del PSOE, nada cuenta", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la posición "clara" del PSOE con los proyectos de movilidad como el tren litoral, la mejora del Cercanías o el acceso norte, pero "tampoco podemos olvidarnos, ni queremos olvidarnos, del metro a El Palo, al PTA, y que el Ayuntamiento actúe donde tiene competencia". Por ello, ha dicho que "si quieren acelerar estas infraestructuras, apoyen los Presupuestos".

"Exigimos al Gobierno, pero también a la Junta y al Ayuntamiento". "Málaga necesita inversión, colaboración y coherencia, no una moción partidista que oculte todo lo realizado", ha apostillado, advirtiendo al PP que "no quieren a Málaga la utilizan de forma partidista".

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha criticado que las infraestructura que dependen del Estado están "prácticamente congeladas desde hace años" y ha explicado que el voto favorable a la moción "no significa un cheque blanco para el PP, coincidimos en exigir inversiones pendientes, pero esta situación exige un debate profundo sobre el modelo de infraestructuras y el crecimiento que queremos para la ciudad".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado las palabras de la edil de Movilidad y ha advertido de que "habla de riqueza del siglo XXI pero el sistema de distribución de esa riqueza es del siglo XIX". "Esta ciudad vive en lo que podríamos llamar como la crónica de un atasco anunciado", ha dicho.

De igual modo, ha agregado que "la movilidad también va por clases y se les olvida hablar problema de movilidad que hay también tiene que ver con modelo de ciudad". Ha criticado que el equipo de gobierno con la moción "lo que pretende es confrontar con el gobierno" y lo que ha esperado es que el acuerdo "realmente permita abordar los problemas que tiene Málaga exigiéndole a cada uno la parte que le toca".

COSTAS

Por otro lado, el Pleno, tras otra iniciativa urgente del PP, ha instado al Gobierno de España "a paralizar de manera inmediata la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas hasta que se abra un proceso de diálogo y cooperación real con las comunidades autónomas con litoral, los ayuntamientos costeros y los sectores económicos afectados, garantizando que cualquier reforma se lleve a cabo con consenso institucional, transparencia y seguridad jurídica".

Durante el debate, la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha incidido en que la moción "no va de siglas políticas" va de "supervivencia de nuestra entidad, de nuestra economía local y de nuestros barrios marineros".

"La reforma del reglamento de la costa impuesta por el Gobierno de España de manera opaca es un ataque frontal" al modelo de la ciudad ha sostenido, al tiempo que ha agregado que también es "un ataque al corazón de nuestra economía local, sustento de miles de personas, chiringuitos, hamacas, actividades náuticas...".

Porras ha reiterado que "no se puede gestionar desde Madrid de espaldas a los municipios que gestionamos las playas todos los días", ha apostillado y ha sostenido que "defender esta moción es defender el municipalismo, proteger nuestro empleo local y garantizar que las playas de Málaga sigan siendo un espacio vivo, sostenible y próspero". "Lo que pedimos es transparencia, seguridad jurídica y consenso institucional", ha sostenido.

La concejala del PSOE Begoña Medida ha dejado claro que "siempre compartimos un objetivo claro: proteger nuestras playas, garantizar la actividad económica de los chiringuitos y de los servicios de playa, preservar el empleo y ofrecer seguridad jurídica a quienes trabajan en nuestra litoral", por lo que ha dicho que es "llamativa" la moción del PP, criticando la gestión 'popular' en relación con los temas de playas.

"No vamos a participar de campaña de bulos y alarmismos que pretende la moción", aludiendo a las explicaciones ya realizadas por el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, con que es "falso que el Gobierno quiera cerrar chiringuitos ni acabar con concesiones, lo que está haciendo es adaptar el reglamento de costas a las exigencias de la Unión Europea".

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que "Málaga no puede entenderse sin sus playas, el litoral malagueño no es únicamente un espacio natural que debemos proteger, que nadie cuestiona, sino también trabajo y generación de oportunidades". "Cualquier modificación normativa debe hacerse desde la responsabilidad, diálogo y seguridad jurídica".

"Siempre hemos defendido que la protección de medio ambiente y la actividad económica deben presentarse de forma conjunta", ha dicho y ha añadido que "la defensa de nuestro litoral debe ir acompañada de políticas sensatas". "Los establecimientos de playa no son un problema, son parte de la solución" y "no se puede legislar desde los despachos de Madrid desconociendo las particularidades de ciudades como Málaga, donde el litoral es una parte esencial de nuestra economía y nuestra fuerza", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado que el PP "ahora se presenten como los defensores de la costa andaluza" cuando "el PP es el principal responsable de haber transformado ese paraíso que era la Costa del Sol en un gigantesco tablero del Monopoly". "Cuidar la identidad es cuidar al pueblo, al gente que vive aquí", ha sentenciado.