El Pleno de Málaga rechaza que dimita la edil de Cultura por patrocinio a su anterior empresa

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado reprobar al alcalde, Francisco de la Torre, y la dimisión de la concejala delegada de Cultura, Mariana Pineda, por el patrocinio de unos 100.000 euros a la Fundación Contemporánea, a la que ha estado vinculada la edil.

Esos eran algunos puntos de sendas mociones urgentes presentadas por PSOE y Con Málaga, que no han salido ninguna adelante. Entre otros, no ha sido aprobado la creación de una comisión de investigación ni remitir toda la información sobre este caso a la Oficina Antifraude de la Junta y al Tribunal de Cuentas.

Otro de los puntos que no ha salido adelante de la moción de la confluencia de izquierdas ha sido instar al alcalde, en calidad de presidente del consejo de administración de Promálaga, a que se facilite la vista y copia del expediente de contratación completo, realizado y concluso, y de todos los documentos solicitados hasta ahora, del contrato con la empresa privada La Fábrica, para la presentación del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

Durante el debate de la moción, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido del "escándalo" que "no se puede dar en un Ayuntamiento como el de Málaga" y ha dicho que Pineda está "señalada por un serie de controversias, formas de actuar que nos parecen reprochables".

"Lo que sí esta claro es que Pineda ha actuado o por acción o por omisión", por lo que "de una forma u otra está invalidada para seguir de concejala". "Esto es inaceptable", ha sostenido el socialista, que ha explicado que en la mañana de este jueves han recibido información, pero ha lamentado que esta sea "sesgada".

"¿Estaba De la Torre al tanto de todo esto? ¿No sabía nada?", ha preguntado y que también ha pedido la dimisión del gerente de Promálaga "uno de los más oscuros que ha tenido este Ayuntamiento". A juicio de Pérez, el alcalde, ante este "escándalo", tiene que "dar la cara".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha preguntado al regidor si "puede asegurar hoy aquí que no ha salido ni de Alcaldía ni del Área de Cultura ninguna orden dirigida al gerente de Promálaga para que ejecutara este patrocinio". "Usted y Pineda han mentido y en política las mentiras no pueden salir gratis, no puede haber impunidad", ha sostenido.

Morillas, tras recordar a De la Torre entre otros casos los de Promálaga o Smassa, ha vuelto a lamentar la "falta absoluta de transparencia". "Le hemos pillado con el carrito del helado, señor De la Torre, y no puede haber impunidad con la mentira, porque no encontramos una posible causa de incompatibilidad y conflicto de interés". Ha pedido, por tanto, la dimisión de la concejala y conocer "todo".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha criticado que "se demuestra una vez más que el PP sigue despilfarrando dinero público sin control". "Esto no es un caso aislado", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que se hay conocimiento de "muchos más casos de patrocinio a empresas privadas y sin justificar un retorno para los malagueños".

Por ello, desde Vox ha pedido "transparencia inmediata y que se cumplan las leyes". "Ética y moral a la hora de gastar el dinero público", ha concluido.

EQUIPO DE GOBIERNO: "NO HAY NADA"

La concejala delegada de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha criticado que se debaten "dos mociones que lejos de buscar la mejora en la gestión municipal, lo que se intenta es generar un escándalo inexistente que está basado en acusaciones infundadas y en tergiversaciones".

"Le damos mucha importancia a la impunidad con la mentira, pero ustedes basan sus mociones en tres flagrantes mentiras", ha señalado, al tiempo que ha aclarado que "dicen que ha habido falta de transparencia y eso es falso. Toda la documentación ha sido entregada a los grupos municipales en tiempo y forma".

También, ha continuado, "dicen que ha habido irregularidades en la adjudicación", lo que tachado de "falso". "El contrato se ha tramitado conforme a la ley de contratos del sector público". Además, "dicen también que hay un conflicto de intereses. Falso. La concejala no ha intervenido en la adjudicación y está en excedencia forzosa".

Izquierdo ha señalado también que con las mociones "intentan señalar y cuestionar la labor del gerente de Promálaga, cuando la realidad es que su trabajo ha sido impecable y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente".

"El gerente de Promálaga cuenta con mi respaldo absoluto y con el reconocimiento total a su labor", ha afirmado Izquierdo, añadiendo que "aunque les pese, Promálaga es un ejemplo de buena gestión, ha actuado con transparencia, profesionalidad y total apego a la legalidad". "Lo digo con rotundidad, mi confianza en su gestión es total".

Ha rechazado la acusación de falta de transparencia, que, a su juicio, "ha quedado completamente desmontada". "No hay conflicto de intereses ni irregularidades. Se ha intentado vincular a la concejala de Cultura en esta adjudicación, pero los hechos son claros: La edil está en excedencia forzosa y no tiene relación laboral activa con la fundación contemporánea, no ha intervenido en la gestión del contrato", ha sostenido.

Ha afeado que "las acusaciones de conflicto de intereses carecen de bases jurídicas. Y lo único que están buscando ustedes es general confusión". Por lo tanto, ha subrayado, "rechazamos todas las peticiones que han hecho en estas dos mociones y no vamos a ceder a peticiones basadas en su posición".

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha contestado al PP que esto no se lo cree nadie "esto es un escándalo". "Saben que están pillados, que van a terminar en la Fiscalía porque es inevitable". "Están preocupados", ha dicho a los 'populares' y ha recomendado a Izquierdo que "no ponga la mano en el fuego por nadie, menos por su gerente". "Esto es inadmisible, es un escándalo en la ciudad de Málaga y no puede ser". "Hay silencios que callan y otorgan, silencios peligros", ha avisado.

Morillas, en segundo turno, ha dicho a Izquierdo que ahora "respaldan" al gerente, pero antes "han intentado cargarle el muerto". Ha hablado de la "gravedad" de los hechos y ha insistido en saber "quién dio la orden".

"Me sabe mal, pero es extraño que estemos pidiendo la dimisión de Pineda y ¿no va a defenderse?", ha agregado también. Por último, a De la Torre le ha dicho que "estamos en el enésimo escándalo que afecta a su gobierno municipal por procedimientos de contratación de dudosa legalidad" y le ha advertido de que "si usted, alcalde, no toma las medidas, nosotras vamos a recurrir a las instancias que podamos para fiscalizar un contrato que huele muy mal".

Gómez, por su parte, ha dicho que es "inadmisible" el uso del dinero publico que se está haciendo por parte de este Ayuntamiento, mostrando posición de voto de su grupo a las mociones planteadas con algunas enmiendas también.

Por último, la concejala delegada de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones ha contestado a la oposición que "estamos en el enésimo escándalo que están intentando crear de la nada, ya que ninguno ha acabado en ninguna culpabilización en este equipo de gobierno". "No van a encontrar mala praxis". Brevemente, De la Torre al final ha tomado la palabra para respaldar las palabras de Izquierdo.

"En este ayuntamiento, ustedes se han afanado por sembrar dudas cada vez que encuentran un resquicio para crear escándalos, pero no lo van a encontrar", ha reiterado la edil, que ha dicho que "no hay caso" y ha dejado claro que "no ha habido falta de transparencia, el contrato es legal y legítimo, no hay conflicto de intereses ni irregularidades y Promálaga ha actuado correctamente. Su gerente tiene todo nuestro respaldo".