Pleno del Ayuntamiento de Marbella - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 476,94 millones de euros, un 5,8 por ciento más que el ejercicio anterior y un 47 por ciento por encima de las cuentas de 2023, al inicio de la legislatura.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha expuesto durante la sesión las principales líneas del documento económico, que recoge las previsiones de ingresos y gastos de la administración local para el próximo ejercicio y que cuenta con todos los informes municipales favorables.

Muñoz ha detallado que contemplan una capacidad inversora de 85 millones de euros, con partidas destinadas a equipamientos, movilidad, infraestructuras y renovación urbana.

Entre las actuaciones recogidas figuran seis millones de euros para impulsar la construcción de vivienda pública; 7,4 millones de euros para el proyecto del aparcamiento público y las instalaciones deportivas del Albergue África; y nuevas infraestructuras de estacionamiento en la Plaza de Toros y Nueva Andalucía.

También un aparcamiento subterráneo entre las calles Ruiz Picasso y Fuente Nueva, en San Pedro Alcántara; cuatro millones de euros para el plan de asfaltado, que permitirá actuar sobre la red viaria de Marbella, Nueva Andalucía, Las Chapas y San Pedro Alcántara y un millón de euros para completar las medianas desde Puente Romano hasta la zona de Boho Club, así como otro millón de euros para iniciar el desdoblamiento y la duplicación de la carretera de Ronda.

De igual modo, se contemplan el plan integral de modernización del bulevar y la revitalización urbana de la zona sur de San Pedro Alcántara.

Las cuentas, que han salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno, la abstención de Vox y el voto en contra de OSP y PSOE, recogen también 6,6 millones de euros para el estadio de atletismo; 3,5 millones para la Escuela de Música y Danza de San Pedro Alcántara; dos millones para la nueva biblioteca sampedreña y 1,4 millones para el Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía.

También se incluye una partida para dotar de mobiliario museístico al antiguo Trapiche del Prado, así como recursos para la reforma del Centro de Participación Ciudadana de La Patera y la instalación de cubiertas en los graderíos de los campos de fútbol Juan José Almagro y Elena Benítez.

La Senda Litoral y la renovación de parques infantiles contarán con más de dos millones de euros, al igual que se reservan fondos para la gestión y climatización de los centros educativos municipales. Asimismo, se destinan 30 millones para los planes de conservación y mantenimiento y seis millones de euros para impulsar la construcción de vivienda pública; 1,8 millones para el intercambiador de San Pedro Alcántara y otras dotaciones vinculadas a aparcamientos, movilidad y otros equipamientos públicos.

"Los presupuestos responden a un modelo de gestión que administra de manera seria, transparente y absolutamente rigurosa", ha apuntado la alcaldesa, al tiempo que ha subrayado que "se ajustan a las necesidades que tiene Marbella".

Por su parte, el portavoz municipal y concejal de Hacienda, Félix Romero, ha explicado durante su intervención que el documento recoge las previsiones de ingresos y gastos de la administración local y establece las prioridades económicas para el próximo ejercicio, con especial atención a la protección social, las inversiones y el mantenimiento de los servicios públicos.

El edil, que ha enmarcado el documento en "la obligación de administrar responsablemente los recursos de los ciudadanos y darles cuenta puntualmente de su destino", ha indicado que se mantienen las bonificaciones fiscales existentes en tributos como el IBI, el IAE, el ICIO y el impuesto sobre vehículos.

Asimismo, se incluyen medidas específicas en materia de vivienda, que contemplan bonificaciones de hasta el 95% para determinadas promociones destinadas al alquiler con renta limitada.

Por otro lado, Romero ha detallado que las cuentas contemplan 13,82 millones de euros para derechos sociales, un 14,9% más que en 2026 y el doble que en 2023. De esta cuantía, 10,18 millones se destinan a ayuda a domicilio, y se prevén casi 600.000 euros para el Centro Municipal de Atención a Personas sin Hogar y 2,24 millones para ayudas a entidades sociales.

En este punto, ha señalado que se mantienen las partidas para la atención a personas dependientes y sin hogar y el apoyo a las entidades sociales, junto a los programas dirigidos a otros colectivos que requieren una atención específica.

"La prosperidad de una ciudad no se mide solo por su actividad económica o por sus infraestructuras, sino también por su capacidad de atender a quienes más lo necesitan", ha agregado el concejal y también ha hecho referencia a la gratuidad del transporte urbano.

Por último, ha aludido a que el presupuesto se está tramitando en los plazos requeridos para garantizar su entrada en vigor desde el 1 de enero de 2027 y que incluso la aprobación inicial se ha adelantado respecto a otros ejercicios.