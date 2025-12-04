Podemos reivindica un "nuevo 4 de diciembre" para reformar el estatuto y blindar derecho a vivienda y servicios públicos

Podemos Andalucía reivindica un "nuevo 4 de diciembre" para reformar el estatuto y blindar derecho a vivienda y servicios públicos - PODEMOS ANDALUCÍA

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha reivindicado un "nuevo 4 de diciembre" para reformar el estatuto de autonomía de la región y blindar el derecho a la vivienda y los servicios públicos.

En este sentido se han pronunciado representantes de la formación morada en Andalucía este jueves en Málaga cuando han participado en el acto de homenaje a Manuel José García Caparrós ante la placa que lo recuerda en el Puente de Tetuán, donde fue asesinado hace 48 años durante la gran movilización andaluza por la autonomía.

En este acto, el diputado del Parlamento andaluz y candidato por Podemos Andalucía a presidir la Junta, Juan Antonio Delgado, ha destacado que la memoria de Caparrós sigue viva gracias al pueblo andaluz, que durante décadas ha mantenido su legado. "Los primeros recuerdos que tengo de Caparrós no vienen de la prensa de la época ni de los libros, sino de lo que nos contaban nuestros mayores y, en mi caso, de lo que nos cantaban las comparsas del Carnaval de Cádiz", ha dicho.

"Ese pasodoble que decía: 'Un 4 de diciembre muere un malagueño, una bala asesina le quitó la vida'. Fue el pueblo el que salió a reivindicar la dignidad de Andalucía y fue el propio pueblo el que nos enseñó que nunca podíamos olvidar la lucha de Caparrós", ha agregado.

Delgado ha señalado que, mientras en esta jornada se celebra en Sevilla el llamado "Día de la Bandera", el autogobierno andaluz y los derechos conquistados aquel 4 de diciembre "están en riesgo real". "Quienes hoy posan entre banderas son los mismos que están deteriorando la sanidad pública, atacando la educación y debilitando los servicios esenciales por los que luchó el pueblo andaluz en 1977", ha afirmado.

Por ello, el candidato de Podemos Andalucía ha llamado a abrir una nueva etapa de reivindicación democrática, un "nuevo 4 de diciembre" que permita reforzar el autogobierno y blindar los derechos básicos. "Hay que dar un paso más y reformar el Estatuto de Autonomía para blindar la sanidad, la educación, las pensiones contributivas y el futuro de nuestros jóvenes. Ésta es la segunda parte del autogobierno que Andalucía necesita", ha subrayado.

Delgado ha insistido en que este impulso debe realizarse "con el pueblo andaluz, como se hizo entonces, en homenaje a Caparrós y a nuestras madres y abuelas que lucharon por el autogobierno". Ha añadido además que "ningún partido, especialmente los situados a la derecha, debe tener la capacidad de frenar derechos o hacer negocio con ellos".

Podemos Andalucía ha reafirmado su compromiso con "un 4 de diciembre vivo, que combine memoria, dignidad y defensa de los derechos andaluces", y reclama un futuro en el que Andalucía avance sobre los pilares de la igualdad, la justicia social y el respeto a su autonomía.