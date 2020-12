La Policía Local de Málaga corrige casi 20.000 infracciones por mal uso de aparcamientos para movilidad reducida

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga realiza desde que el Ayuntamiento inició una campaña de información y concienciación relacionada con el mal uso de los espacios destinados a aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) el seguimiento específico de estas zonas de estacionamiento, corrigiendo un total de 19.836 infracciones en los últimos siete años.

Así lo han informado, apuntando que en la gran mayoría de los casos, un total de 18.455, las infracciones corregidas han sido por estacionamientos en espacios reservados PMR. Entre el resto, se ha sancionado a 358 vehículos estacionados en zona para vehículos PMR sin tener visible la tarjeta que lo acredite, y 267 estacionados en espacio reservado PMR sin que quede acreditado que en el vehículo se esté trasladando a una.

Asimismo, 258 infracciones fueron por parar en rebajes de aceras para paso de PMR obstaculizando su normal utilización, 81 por estacionar en espacio reservado PMR con una tarjeta que autoriza a una persona distinta de la transportada y 50 por parar en zonas señalizadas para el uso exclusivo PMR, entre otras, han indicado en un comunicado.

Asimismo, desde que se llevase a cabo la mencionada campaña de información y concienciación municipal tras detectarse por parte de la Policía Local malos usos de las tarjetas de aparcamiento PMR, con el objetivo de evitar y erradicar estas conductas han sido retiradas cientos de tarjetas por su uso indebido o fraudulento y remitidas al organismo competente, concretamente el Centro de Valoración y Orientación (CVO) de Málaga, dependiente de la Delegación Territorial de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, siendo también el emisor de las autorizaciones para poder acceder a dichos espacios reservados.

En 2019, se volvió a dar un impulso a la labor de erradicación del uso indebido de las tarjetas PMR con la creación de un protocolo de actuación entre Policía Local de Málaga y el CVO, en el que se recogieron los procedimientos a seguir ante infracciones motivadas por el incumplimiento de las obligaciones de las personas con movilidad reducida.

Desde entonces, han apuntado, ambos organismos mantienen reuniones con una periodicidad trimestral para valorar el trabajo realizado y actualizar las pautas de actuación en base a los incumplimientos que se vayan observando.

Han precisado que el uso ilegal detectado "va desde duplicidades a favor de terceros, hasta falsedades documentales que incurren en lo penal, pasando por utilizaciones indebidas por personas no beneficiarias, siendo una de las infracciones que más se repiten la ocupación de estacionamientos PMR por vehículos conducidos por familiares de las personas que tienen asignadas las tarjetas, aprovechando ese hecho para utilizarlas, no para trasladar a las mismas".

Otra de las irregularidades que más se repite es la de usar una tarjeta PMR de un familiar, normalmente padre o madre, ya fallecido, han apuntado.

En todos los casos procede la intervención de la tarjeta PMR y la correspondiente denuncia por la infracción cometida, que bien puede ser administrativa o penal en función del incumplimiento.

La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía especifica en su artículo 56.3 que la Policía Local será la responsable de controlar el uso adecuado de la tarjeta de aparcamiento, así como que el uso indebido de la tarjeta de aparcamiento, con independencia de la sanción que sea aplicable según la normativa de tráfico será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley.

ACTUACIONES SINGULARES

Entre las actuaciones, han señalado cómo una pequeña investigación llevó a policías locales a descubrir que una mujer estaba haciendo uso de una tarjeta PMR caducada desde 2019 cuya titular era su madre, fallecida en 2016. Tras personarse en su domicilio, la encartada continúo manifestando a los agentes que la tarjeta estaba a su nombre y que no sabía que estaba caducada.

Conociendo que no decía la verdad, los agentes la instaron a que los acompañase al vehículo para comprobar la titularidad, manifestándoles que no podía hacerlo porque le costaba mucho andar. Ante tal actitud, le informaron de que en ese caso no tendrían más remedio que proceder a la retirada del vehículo al depósito municipal al encontrarse ocupando un espacio reservado PMR, ante lo que la interesada mostró mejoría y accedió a acompañarlos, corroborándose lo investigado y retirándole la tarjeta.

En otro caso, un hombre ser personó en el CVO, solicitando la renovación de la tarjeta PMR a nombre de su madre, identificándose como hijo y representante de la misma, aportando una fotocopia de la tarjeta, sin hacer entrega del original. Al proceder a tramitar la solicitud, el sistema avisó de que la titular falleció en 2017, pudiendo conocer que había falsificado la firma de su madre difunta para perpetrar el fraude.

Asimismo, hay casos en los que infractores a los que policías locales les han retirado la tarjeta PMR por su mal uso, acudían a dependencias policiales para denunciar su robo, al objeto de presentar dicha denuncia en el CVO para solicitar un duplicado, siendo denunciados judicialmente por denuncia falsa.

Desde la puesta en marcha del protocolo de actuación entre Policía Local y el CVO "esta modalidad delictiva se ha atajado, ya que el organismo es informado directamente de las retiradas, no siendo necesario que reciba el expediente para conocer la retirada de una tarjeta".

En otra actuación, policías locales preguntaron a un conductor cuyo vehículo estaba estacionado en espacio reservado PMR donde se encontraba el titular de la tarjeta, concretamente su padre, manifestando, en un principio, que estaba en el abogado, terminando por reconocer que no había viajado con él y había estacionado allí para realizar una gestión personal.

En otro caso, los agentes actuaron en la Alameda Capuchinos con otro vehículo estacionado en reservado PMR con la tarjeta colocada de forma visible en el salpicadero. Tras ser preguntado el conductor, descubrieron que la titular de la tarjeta, cuya validez constaba hasta 2026, fue su mujer, que había fallecido años atrás, por lo que los policías locales le informaron de que el uso de la tarjeta de una persona fallecida por un tercero podría constituir un ilícito penal.

En otra investigación, policías locales interceptaron un vehículo que circulaba careciendo de seguro obligatorio y sin haber pasado la ITV, comprobando, además, los agentes que llevaba expuesta una tarjeta PMR en el salpicadero caducada desde 2019, terminado por reconocer la conductora que pertenecía a su madre recientemente fallecida, por lo que procedieron a la retirada la misma.

En otro caso, los policías locales localizaron un turismo estacionado con una tarjeta colocada en el salpicadero caducada desde el año 2018, siendo el vehículo retirado al depósito municipal. Una vez personado, el propietario manifestó en primera instancia a los agentes que se trataba de su suegra y que esta estaba enferma, hasta terminar reconociendo que había fallecido.

Asimismo, también actuaron con otro vehículo que circulaba con la tarjeta colocada de forma visible en el salpicadero, estando caducada desde 2015. Tanto en este como en los casos anteriores, las tarjetas intervenidas, junto con los informes correspondientes, fueron remitidas a los organismos competentes para su oportuna gestión.