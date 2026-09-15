La Policía Local de Mijas refuerza la vigilancia y detiene a tres personas por robo en vehículos

Intervencion policial de la Policía Local de Mijas en la avenida Andalucía. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a tres personas en dos actuaciones relacionadas con robos en el interior de vehículos en el entorno de la avenida de Andalucía. Ante la detección de este tipo de hechos en la zona, la Policía Local ha reforzado la vigilancia con el objetivo de prevenir nuevos robos y localizar a sus presuntos responsables.

El concejal de Polícía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha explicado que en cuanto tuvieron conocimiento de que "se estaban produciendo robos en vehículos en este entorno, se reforzó la vigilancia policial". Cuevas ha señalado que este trabajo "ha dado resultado" y que por ello tienen "tres detenidos en dos actuaciones diferentes".

El Ayuntamiento de Mijas ha asegurado en un comunicado que la última intervención se produjo durante la noche de este pasado lunes, cuando agentes de patrulla sorprendieron a dos individuos en el interior de un vehículo en la calle Antonio García Moreno. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Esta actuación se suma a otra detención practicada anteriormente en el mismo entorno donde la Policía Local detuvo al presunto autor de robos en vehículos estacionados en las avenidas de Andalucía y Carmen Sáenz de Tejada, donde se habían producido roturas de cristales para acceder al interior de los coches y sustraer efectos.

Cuevas ha destacado que "la presencia policial y la vigilancia son fundamentales tanto para prevenir estos delitos como para poder actuar cuando se producen", y ha agradecido "el trabajo de los agentes que han participado en ambas intervenciones y la labor que realiza diariamente la Policía Local en nuestras calles".

La Policía Local de Mijas mantendrá la vigilancia en la zona y subraya la importancia de comunicar cualquier comportamiento sospechoso y evitar dejar objetos de valor visibles en el interior de los vehículos.

Para cualquier incidencia pueden contactar con la Policía Local a través del 092 y, en materia de Seguridad Ciudadana, con la Guardia Civil, cuerpo competente en esta materia, a través del 062.