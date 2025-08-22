La Policía Nacional detiene a seis personas de una organización criminal de origen sueco y evita un asesinato en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Sección de Contra la Delincuencia Grave Organizada e Internacional (IGOB) de la Policía Sueca han detenido a dos varones, uno de ellos menor, que habían llegado a España para, presuntamente, cometer un asesinato en Málaga.

Los arrestados tenían relación con otra organización criminal, presuntamente dedicada al tráfico de cocaína y marihuana, que se encargó de toda la logística --vivienda y armas--. En total han sido detenidas seis personas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, en los dos registros realizados en la localidad malagueña de Fuengirola y Málaga, donde se detuvo a las otras cuatro personas, se localizaron tres armas de fuego municionadas y otros materiales de ocultación así como 16 tarjetas SIM, 15 teléfonos móviles y numerosa documentación y material electrónico.

La investigación se inició al tener conocimiento, con la colaboración internacional con Europol y la Policía de Suecia, de que dos jóvenes, uno de ellos menor, habían llegado a Málaga en un vuelo procedente de la localidad sueca de Goteborg el pasado 29 de junio.

De inmediato, los agentes comenzaron sus indagaciones para su localización logrando, en tan solo 48 horas, localizarles a medianoche cuando se dirigían al paseo marítimo de la ciudad a bordo de un patinete y ataviados con ropa oscura ocultando su rostro con capuchas, pasamontañas y mascarillas.

Posteriormente llevaron a cabo un registro en el domicilio de Fuengirola en el que se alojaban donde se intervinieron dos armas cortas de fuego municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados.

El mayor de edad pasó a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión y, en el caso del menor, la Fiscalía de Menores decretó su ingreso en un centro de menores con régimen cerrado.

ANUNCIABAN EN REDES SOCIALES COMETER UN ASESINATO A CAMBIO DE DINERO

Además, avanzadas las pesquisas, y con la investigación declarada secreta, los agentes detectaron que los dos jóvenes tenían relación con una organización criminal integrada por ciudadanos de nacionalidad sueca, presuntamente, dedicada al tráfico de cocaína y marihuana y que estaba siendo investigada desde el mes de abril por la Policía Nacional.

Al parecer, utilizaban plataformas encriptadas y redes sociales para ofrecer una remuneración económica a cambio de cometer un asesinato. Se habían encargado de toda la logística como facilitar la vivienda, armas y hasta el patinete eléctrico para asegurarse la consecución de sus objetivos.

En este punto, una vez ubicada la vivienda, se estableció un dispositivo policial que culminó con el arresto de cuatro integrantes de esta organización entre los que se encontraba el presunto líder. Se intervino otra arma de fuego, guantes, pasamontañas, mascarillas, una bicicleta y un patinete eléctrico, 15 teléfonos móviles, 16 tarjetas SIM, dinero, material informático y numerosa documentación y anotaciones manuscritas.

Fueron detenidos como presuntos responsables de conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.