La Policía Nacional resuelve seis estafas a mayores en cajeros automáticos de Málaga y detiene a una persona

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha resuelto seis estafas a personas mayores en cajeros automáticos llevadas cabo en Málaga capital y han detenido a una persona.

El presunto autor usaba principalmente el método "el buen samaritano" y centraba sus sustracciones en víctimas vulnerables que acudían a los cajeros bancarios para realizar extracciones de efectivo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Norte. El detenido, un varón de 21 años, iniciaba sus métodos delictivos siempre con la misma técnica --el buen samaritano-- un modus operandi que iba adaptando según la reacción de su víctima.

Así, solía ponerse detrás de la persona que iba a extraer dinero en un cajero automático "esperando su turno", normalmente personas de edad avanzada y, en medio de esta acción, las interrumpía e intentaba distraerlas, alegando posibles bloqueos de pin, pidiendo su ayuda u ofreciéndola.

De tal modo los engañaba que, si el ciudadano extraía 20 euros, este joven acababa retirando 600 euros de la propia cuenta de la víctima, así operó en varias de sus actuaciones.

En algún caso, sus objetivos mostraban incomodidad al tener a una persona detrás, muy cerca, y que pretendía dialogar mientras operaban en el cajero de la entidad, ya que algunos denunciantes manifestaron que ya habían sido alertados de esta metodología delictiva.

De hecho, a uno de los perjudicados el arrestado no logró engañarle con sus tácticas pero, no cejó en su empeño y acabó empleando la violencia para sustraer el dinero. Tras ser detenido, los agentes le imputaron seis estafas relacionadas con este modus operandi y un robo con violencia.