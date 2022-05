De Polo a Polo invita a hacer un viaje desde Málaga por los paraísos naturales del planeta a través de 52 fotografías

Las fotografías proceden del archivo de la National Geographic Society

MÁLAGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los malagueños y visitantes que paseen por la plaza de la Constitución en estos días podrán realizar un recorrido por algunos de los espectaculares espacios naturales de la Tierra, desde el Ártico hasta la Antártida. Así es la exposición 'De Polo a Polo, un viaje a los grandes paraísos naturales', que reúne 52 impactantes imágenes.

La exposición ha sido inaugurada este martes en un acto al que han acudido el alcalde, Francisco de la Torre; la concejala delegada del Área de Cultura, Noelia Losada; la concejala delegada de Sostenibilidad Medio Ambiental, Gemma del Corral; el director comercial de CaixaBank, Gerardo Cuartero, la delegada de la Fundación "la Caixa" en Andalucía, Patricia Maldonado, acompañados por el comisario de la muestra, Francisco Javier Gómez.

Las fotografías proceden del archivo de la National Geographic Society y son obra de prestigiosos y afamados fotógrafos de naturaleza como Frans Lanting, Steve Winter, Paul Nicklen y Tim Laman, entre otros, que revelan la belleza y la fragilidad del mundo con un denominador común: concienciar sobre la importancia de la conservación de estas zonas únicas del planeta.

'De Polo a Polo' forma parte del programa Arte en la calle, a través del cual la Fundación "la Caixa" quiere aproximar la ciencia, la naturaleza y la cultura a las personas fuera del marco habitual de museos y salas de exposiciones, uno de sus objetivos prioritarios.

Con este programa, la Fundación "la Caixa" muestra en Málaga una cincuentena de extraordinarias fotografías, con el sello de la National Geographic Society, sobre naturaleza y medio ambiente que ponen en valor los espacios naturales amenazados, así como los efectos de la transformación de los ecosistemas naturales y su influencia en los seres vivos.

El programa Arte en la calle inició su andadura en 2006, y desde entonces ha acercado al público las creaciones de referentes de la modernidad como Auguste Rodin, Henry Moore o el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, entre otros. Ahora, en colaboración con la National Geographic Society, el programa integra una nueva línea centrada en la ciencia y la naturaleza.

FOTOGRAFÍAS

Nuestro planeta es único, y únicas son las imágenes que componen la exposición, que muestra algunos de los espacios naturales de la Tierra conocidos como hotspots o ecorregiones terrestres prioritarias, así como áreas silvestres de gran biodiversidad. De este modo, se podrá pasar de los bosques asiáticos o la sabana africana al Ártico o la Antártida, pasando por los cinco continentes.

Entre las imágenes se encuentra la mejor imagen del año, como Tim Laman ganador del Wildlife Photographer of the Year de 2016. Este fotógrafo dedicó semanas y unas cuantas cámaras por control remoto para obtener la espectacular imagen del orangután trepador en la selva de Borneo, en el sudeste asiático.

También el reputado fotógrafo de naturaleza Frans Lanting pasó 18 meses en Botsuana para realizar un reportaje sobre la región que plasmó en su libro Okavango, Africa's Last Eden, publicado en 1993. La imagen que ilustraba la portada del libro, Elefantes en una poza del Parque Nacional de Chobe, es la que puede admirarse en la muestra. Lanting fue premiado en la edición de 2018 del Wildlife Photographer of the Year en reconocimiento a su trayectoria, de más de tres décadas, y fue precisamente con esta imagen con la que se anunciaba el premio.

Por su parte, el fotógrafo Steve Winter necesitó 13 meses, mucha pericia y algo de suerte para lograr inmortalizar al esquivo leopardo de las nieves gracias al uso de cámaras trampa. Una foto de esta serie ganó en 2008 el primer premio del prestigioso certamen Wildlife Photographer of the Year.

Estas imágenes constituyen solo un ejemplo de las fotos más premiadas que encontrarán los visitantes antes de concluir el recorrido por la exposición con el apartado 'Amenazas', un mosaico de nueve fotografías de denuncia que invita a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el medio natural.