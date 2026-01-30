PP-A abre con mujeres andaluzas que "lideran" un ciclo de "escucha activa" para conformar "políticas útiles"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, abre un foro sobre mujeres andaluzas que "lideran" en la sede del PP de Málaga. - PP-A

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha inaugurado este viernes en Málaga el primero de los foros del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', con el que la formación pretende "acentuar la escucha activa para ordenar prioridades y devolver políticas útiles a la ciudadanía".

La cita, que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la sede provincial del PP en Málaga, ha versado sobre Economía y Emprendimiento, con la experiencia directa de "mujeres líderes" del sector en la provincia, según ha detallado el PP-A en una nota.

"'Andaluzas que lideran' no es un foro sectorial aislado, es una red de escucha y liderazgo femenino en Andalucía", ha explicado el secretario general 'popular' en relación a un espacio que nace con la idea clara de que "no hay liderazgo sin escucha y, por tanto, tampoco hay progreso sin mujeres que lideren, que decidan y gestionen".

En ese sentido, Repullo ha incidido en que estos foros no buscan únicamente "hablar de expectativas futuras, sino de liderazgos reales, de gestión, de responsabilidad y de resultados". "Porque la igualdad no se construye con consignas, eslóganes, pancartas, sino estando donde se decide: en cada una de las inversiones, en generar empleo, en estar cuando hay que decidir cuál es la política social y económica", ha agregado el 'número dos' de la dirección del PP-A.

"La utilidad de este espacio se va a medir por su capacidad para ordenar las prioridades que tenéis vosotras desde vuestro concepto de líderes femeninas", ha enfatizado, ante la importancia de "la experiencia directa de quienes estáis al frente" para "entender mejor qué funciona y qué puede funcionar mejor".

Durante su intervención en este primero de los 24 foros que el Partido Popular de Andalucía va a desarrollar entre las ocho provincias, Repullo ha recalcado que la igualdad no es "un marco retórico", "una batalla cultural" o "una suma de gestos en un momento determinado", sino una cuestión de "acceso efectivo a la toma de decisiones". "Es estar donde se decide la inversión, el empleo, la innovación", ha apuntado.

Tanto es así, según ha continuado, que en el Partido Popular de Andalucía el liderazgo femenino se entiende desde la "confianza en el talento", no desde "una cuota, ni desde el simbolismo y la representatividad de un cargo concreto", y se trata "con la misma exigencia" que cualquier otro liderazgo.

El secretario general del PP-A ha aludido a "techos que se rompen" y que han situado a la figura femenina en la decisión de Presupuestos, políticas de empleo o mejoras en los servicios públicos.

Además, ha reivindicado que "tenemos también ese liderazgo de la mujer en nuestro partido y en nuestro Gobierno", con dos "claros ejemplos" presentes en la sala José María Martín Carpena de la sede provincial donde ha tenido lugar el acto, ha añadido en referencia a Patricia Navarro, que además de presidenta del PP de Málaga es delegada del Gobierno de la Junta en la provincia; y a Carolina España, consejera y coordinadora del PP-A del Área de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Repullo ha destacado que ambas pertenecen al PP de Málaga, una provincia "que no sólo crece, sino que marca tendencia en innovación, empleo y emprendimiento femenino" tanto a nivel andaluz como nacional.

"DEVOLVER POLÍTICAS ÚTILES A LA SOCIEDAD"

El secretario general ha explicado que el foro que ha inaugurado, que forma parte de "un proyecto amplio del Partido Popular de Andalucía para escuchar, ordenar prioridades y devolver políticas útiles a la sociedad", ha de entenderse como "punto de partida y no como final del camino", y al respecto ha avanzado que las reflexiones y testimonios se incorporarán "a nuestra agenda política real".

"Si queremos una Andalucía que siga avanzando, que cree oportunidades y que consolide su liderazgo, necesitamos a las andaluzas, que no sólo tenemos la obligación de hacer visibles, sino de que influyan de manera directa en las decisiones que importan a todos los andaluces", ha añadido el 'número dos' del PP-A.

Antes de concluir, el secretario general ha querido agradecer a las mujeres "al frente de empresas, de proyectos tecnológicos, de la universidad, de la administración perfectamente representadas en la sala, por su contribución al desarrollo económico de la provincia y, por extensión, de la región".

Así, ha dedicado palabras de reconocimiento y agradecimiento a la directora de Operaciones en Andalucía Oriental de Hoteles Meliá, Rocío Galán Pérez; a la consejera de Intelligent Data Blanca Hermana Salcedo; y a Raquel del Cid Abelló, directora de marketing y ventas de Queserías El Pastor del Torcal; integrantes de la charla coloquio que ha moderado la periodista Paloma Ávila y que ha centrado el acto.

EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES EN ANDALUCÍA

A continuación ha tomado la palabra Carolina España, que ha destacado que "Andalucía vuelve a ser una comunidad que crea empleo y genera oportunidades", subrayando que, "desde 2018, hay 315.100 mujeres ocupadas más, y que la comunidad supera ya los 1,62 millones de mujeres trabajando", según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Del mismo modo, ha resaltado el papel de Málaga, como "tractor económico" de la comunidad, al tiempo que ha reflexionado acerca del comportamiento del empleo en Andalucía, "con la tasa de paro más baja en 19 años" y medio millón de ocupados más desde que gobierna Juanma Moreno, según ha valorado la consejera de Economía y portavoz del Ejecutivo andaluz.

"¿Cuándo podía presumir Andalucía de empleo, como lo hace ahora?", ha preguntado Carolina España, que ha destacado además que "la tasa de paro femenino ha caído casi ocho puntos en estos años", y que ha defendido que este avance es fruto de la transformación económica impulsada en Andalucía, y ha puesto en valor el papel de Málaga como uno de sus grandes motores, destacando que "casi el 45% de las personas emprendedoras en la capital son mujeres".

"El dinamismo de Málaga está siendo clave para impulsar al conjunto de Andalucía, atraer talento y consolidar un modelo económico sólido y competitivo", ha afirmado Carolina España, quien también ha remarcado que "este progreso se apoya en un entorno de estabilidad política, alivio fiscal, diálogo social y apoyo decidido a autónomos y pymes".

Finalmente, la consejera de Economía y Hacienda ha subrayado que "el impulso del Málaga TechPark y proyectos estratégicos como el IMEC refuerzan el liderazgo tecnológico de Andalucía y su capacidad para atraer inversión, talento y empleo de calidad".