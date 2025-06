El PP anima a los ciudadanos a decir el domingo desde Málaga "basta ya al Gobierno corrupto" de Sánchez

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha animado este lunes a los malagueños, "sean o no del Partido Popular", a decir "basta ya" al Gobierno "corrupto" de Pedro Sánchez en un acto que tendrá lugar este domingo, 15 de junio, en el pabellón de Carranque y que contará con la participación de los presidentes nacional, regional y provincial de la formación, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Patricia Navarro.

En rueda de prensa, Carmona ha invitado a los ciudadanos a dar "una respuesta cívica" y expresar su negativa "frente a las conductas mafiosas del Ejecutivo y de un presidente que lleva 40 días escondido", marco en el que ha censurado igualmente "la agonía de siete años de desgobierno que está maltratando a Málaga, sin una sola inversión o proyecto importante en todo este tiempo".

El dirigente 'popular' ha reivindicado la respuesta ofrecida este pasado domingo por miles de españoles en Madrid y ha animado a los malagueños "que no pudieron desplazarse hasta la capital del país pero que están deseosos de decir basta ya al Gobierno de Sánchez; basta ya de tanta corrupción, de tantas mentiras, de tanto silencio, de tanto oscurantismo y de tantas conductas que no se corresponden con una democracia ni con los usos democráticos", ha enumerado.

De este modo, ha anunciado que "Málaga volverá a demostrar que respalda ampliamente la alternativa política que plantea Alberto Núñez Feijóo y que, lógicamente, los malagueños queremos que acabe cuanto antes todo lo que está sucediendo. Saldremos a la calle para decirle al Gobierno de Sánchez que por ahí no se puede seguir", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado igualmente la "frustración" que todos estos escándalos generan entre muchos socialistas "que están viendo cómo sus siglas se las ha adueñado un señor que se llama Pedro Sánchez y que, desde la Moncloa, ha tomado una dirección totalmente contraria a la que siempre dijo, porque cada día vemos como Sánchez se desmiente a sí mismo, no hay más que repasar la hemeroteca".

"Desde el PP consideramos muy grave el claro intento por parte del PSOE de Pedro Sánchez, tanto desde Ferraz como desde Moncloa, de perseguir a los medios de comunicación que libremente están intentando contar lo que sucede en nuestro país; de perseguir a los profesionales de la Guardia Civil en la UCO que están intentando investigar los presuntos delitos que hay en el entorno del presidente Sánchez; así como de perseguir y señalar a los jueces que hacen su trabajo", ha manifestado Carmona.

Al respecto, ha preguntado "¿qué democracia puede resistir este ataque permanente desde el poder calculado a jueces, a políticos que no son de sus siglas, a periodistas que no le dicen lo que a ellos no les gusta o simplemente a ciudadanos a los que califican como la fachosfera?" y ha insistido en que es "lamentable" esta situación en la que, "además, los casos de corrupción que acorralan al PSOE vienen de sus propias señas de identidad".

En este sentido, ha recordado que "en ese coche en el que se montó Pedro Sánchez para intentar regenerar la vida política y democrática de nuestro país frente al Gobierno de Rajoy iban otras tres personas: Ábalos y Koldo, imputados por múltiples delitos; y Santos Cerdán, hoy el número dos del PSOE y, según parece, uno de los responsables de los ataques de fontaneros a jueces y policías".

"No entendemos cómo Sánchez puede estar callado y escondido, sin dar respuesta ni a una sola de las preguntas que se le podrían hacer en torno a la corrupción que afecta directamente a su partido y a su Gobierno. Nada más antidemocrático que esta situación", ha aseverado Carmona.

Según el dirigente del PP, "todo esto a nosotros nos causa un profundo malestar y creemos que coincide con el malestar que hay en las calles y también entre los ciudadanos de nuestra provincia", por lo que ha vuelto a animar a todos aquellos malagueños, incluso del PSOE, a participar este domingo "para decirle a Sánchez que por ese camino no se puede seguir; porque hemos visto cómo acaba ese camino en otras democracias, por no decir dictaduras, como es el caso de Venezuela u otros países a los que las personas que rodean a Pedro Sánchez dan amplio respaldo".

Por último, Carmona ha destacado que el encuentro, que tendrá lugar el domingo a partir de las 11.00 horas en el pabellón de Carranque, pretende dar una "respuesta cívica" ante este desgobierno y exigir la convocatoria inmediata de elecciones, incidiendo en que "España y Málaga merecen un gobierno digno, a la altura de nuestro país y nuestra provincia", ha concluido.