El PP en el Ayuntamiento de Málaga pide aplicar una rebaja temporal en el IVA de los alimentos básicos

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno relativa a la bajada del IVA en los alimentos básicos.

En concreto, en punto de la moción, los 'populares' proponen que el Ayuntamiento inste al Gobierno a aplicar una rebaja temporal del 4% al 0 % en el IVA de los alimentos básicos --como los huevos, la leche y los productos frescos-- para ayudar tanto a las familias como al sector primario, así como a rebajar, también temporalmente, del 10% al 4% el IVA de las carnes, pescados y conservas para recuperar el consumo de estos alimentos saludables que las familias han tenido que reemplazar por alimentos ultraprocesados debido a la subida del precio de la cesta de la compra.

En la moción, el PP recuerda que las familias malagueñas, al igual que las del resto del país, llevan años asistiendo a una subida encadenada de los precios de la cesta de la compra, lo que es especialmente grave en relación con los productos básicos.

De igual modo, añaden que el incremento de los precios en alimentos básicos supone "un serio problema para miles de familias españolas, sobre todo aquellas que tienen rentas más bajas o están en situación de vulnerabilidad; genera asfixia en las economías domésticas y choca además con la necesidad de garantizar una alimentación sana y equilibrada en los hogares de los españoles".

"Este problema, que repercute en el día a día de las familias de nuestro país, no parece preocupar al Gobierno de Pedro Sánchez, ocupado en la defensa de causas políticas que poco o nada interesan a la ciudadanía, así como en salir lo más airoso posible de la crisis política en la que irremediablemente se halla, con los casos de presunta corrupción que afectan tanto a sus colaboradores cercanos en el partido y el Gobierno, como a su familia", han advertido en el texto de la moción.

Además, han recordado que el PP ha solicitado medidas que aliviarían la carga de las familias españolas; en concreto, "rebajar temporalmente del 4% al 0 % el IVA de los alimentos básicos, lo que también ayudaría al sector primario; así como aplicar una rebaja, también temporal, del 10% al 4% al IVA de las carnes, pescados y conservas para recuperar el consumo de estos alimentos saludables que las familias han tenido que reemplazar por alimentos ultraprocesados".

Es más, inciden en que el PP "ha llevado hasta en seis ocasiones al Congreso la rebaja o el mantenimiento del IVA en productos básicos esenciales y siempre se ha dado de bruces con la negativa del Gobierno".

Por otro lado, han incidido en la moción en que "resulta incoherente, algo que por otra parte no es nuevo, el hecho de que el Gobierno, que defiende en sus discursos la necesidad de combatir toda situación de vulnerabilidad, no acompañe sus palabras de sus hechos y tumbe una medida que hubiera ayudado precisamente a paliar estas situaciones".

No en vano, añaden, "abaratar productos como los huevos, la leche, la carne o el pescado, parece algo absolutamente lógico teniendo en cuenta que alimentos básicos como estos están convirtiéndose en un lujo para muchas familias".

En este sentido, han insistido en que "es igualmente incoherente promover campañas de alimentación saludable y declarar la guerra a los alimentos ultraprocesados, como hace este Gobierno, si al mismo tiempo se consiente que los alimentos frescos y saludables mantengan unos precios que los hacen prohibitivos".