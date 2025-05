PP: "El cambio en Andalucía se inició hace 30 años en Málaga y aquí se gestará también el que España necesita"

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que "el cambio en Andalucía se inició hace 30 años en Málaga y desde aquí se gestará también el cambio que España necesita". "Seamos quienes gestemos el cambio hacia un Gobierno afín, que crea en Málaga y en su potencial", ha subrayado junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Durante la clausura de la convención del PP de Málaga 'Tu Málaga', con la que culmina la serie de convenciones comarcales celebradas por la formación en la provincia, Navarro ha afirmado que "hace 30 años sembramos en Málaga la semilla del cambio en Andalucía".

"Con Celia Villalobos y con Paco de la Torre conseguimos conquistar la confianza de una gran mayoría de malagueños para acometer la mayor transformación de una ciudad e irradiándola al resto de la provincia y también a Andalucía de la mano de aquel concejal que hoy es presidente de la Junta, Juanma Moreno", ha dicho Navarro, quien ha calificado a Moreno como "un malagueño de pro que está llevando el gran milagro que ha experimentado esta ciudad y esta provincia a toda la comunidad autónoma".

Ha destacado que "el mérito de Celia, de Paco y de Juanma es escuchar activamente a los malagueños y a los andaluces, y hacer que se sientan dueños de su futuro". Ha valorado que son más de 100 los representantes de la sociedad civil los que han participado en las convenciones comarcales. "No hay ningún partido que se parezca más a los malagueños que el PP, compartimos con ellos la capacidad de trabajo incansable y de superación, el inconformismo innato, esas ganas de comernos el mundo y de ponernos frente a los que piensan que no podemos", ha indicado.

Navarro ha afirmado que, si otras administraciones no cumplen, "ahí está el malagueño, el empresario, la ONG y el PP para hacer con sus recursos lo que otros no son capaces de hacer". Por eso, ha añadido, "el PP es el partido preferido por los malagueños y vamos a seguir siéndolo porque los ciudadanos saben lo que somos capaces de hacer".

"Conocemos cuáles son las fortalezas y debilidades de esta provincia; sus retos y desafíos y sabemos que ese camino de futuro debemos hacerlo de mano de la sociedad civil, para seguir dando la batalla por Málaga y Andalucía frente al abandono inversor y el agravio escandaloso del Gobierno, que dura ya más de siete años", ha dicho.

"El Gobierno ni escucha ni hace", ha continuado la presidenta provincial, quien ha incidido en que la provincia adolece de inversiones por 12.000 millones de euros, "pero sólo en 2024 el Gobierno recaudó más de 5.500 millones del bolsillo de los malagueños y lo único que ha sido capaz de ofrecernos, y sólo en titulares, ha sido esa bonificación de ocho céntimos de euro por usuario del peaje de la Costa del Sol, la más cara de España". "Esa es la limosna".

Por ello, ha incidido en que "nos queda dar un pasito hacia un camino que empieza ya; que tiene nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo y los malagueños tenemos esa responsabilidad porque el cambio en Andalucía también se gestó aquí", ha insistido.

Así, ha anunciado que el próximo 8 de junio en Madrid "tenemos una cita ineludible", añadiendo que el día 15 "tenemos otra cita con Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo en esta provincia". "Necesitamos un Gobierno cómplice de nuestros sueños y anhelos, que nos ayude a seguir progresando y a tener esas cotas de bienestar que nos hacen referente en todo el mundo", ha dicho.

Por su parte, Moreno ha reivindicado los 30 años de transformación de la ciudad y la provincia como una muestra del éxito de un modelo político "basado en la honestidad, la constancia y la vocación de servicio".

Ha recordado cómo en 1995, con una ciudad dominada por el socialismo, Celia Villalobos tuvo el valor de presentar una alternativa real: "Fue una mujer valiente, fuerte, con la determinación de demostrar que se podía gobernar de otra manera", señalando la continuidad con De la Torre, a quien ha definido como "una figura política determinante que ha dejado una huella imborrable en Málaga".

Moreno ha asegurado que Málaga ha vivido "la mayor transformación económica y social que se ha producido en España en una provincia", y ha subrayado que la ciudad "es referente internacional no lo era hace 30 años". "Es una ciudad bella, moderna, tecnológica, con un enorme atractivo turístico y cultural".

El presidente del PP andaluz ha señalado que "sí, Málaga tiene nuevos problemas, como la vivienda, porque hay miles de personas que quieren venirse a vivir y trabajar aquí", pero ha defendido que "es mejor enfrentarse a los problemas que genera el progreso que a los que provoca el estancamiento".

Así, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía para abordar ese desafío "junto al Ayuntamiento y con una apuesta decidida por más viviendas". También ha puesto en valor el crecimiento económico de Málaga, con el número de empresas inscritas, autónomos y exportaciones; además de grandes compañías tecnológicas como Google, Vodafone o Telefónica.

De los proyectos en marcha impulsados por la Junta ha destacado que "después de cuatro años de trabajo, ya está en licitación la mayor obra civil que se va a hacer en Andalucía, el nuevo hospital, con una inversión superior a los 600 millones de euros". Esta infraestructura se sumará a la ampliación de la red de metro --con la línea 3 conectando con el futuro hospital-- y al impulso del centro de ciberseguridad y el IMEC, el mayor centro tecnológico de Europa, que se instalará en la capital.

Por su parte, De la Torre, alcalde de Málaga desde hace 25 años, ha trasladado su gratitud a los malagueños por permitirle seguir trabajando por el avance de la ciudad, subrayando la colaboración entre administraciones para afrontar los desafíos de futuro en materia de agua, movilidad y para agilizar la creación de vivienda asequible.

"Debemos seguir trabajando en una oferta de cultural potente, en la capacidad tecnológica y en sumar nuevos atractivos, logrando sinergias mediante la acción conjunta con otros municipios y territorios, y en colaboración con los agentes sociales y económicos, con la Universidad", ha explicado.

En turismo, ha abogado por buscar "la calidad y la excelencia", afeando al Gobierno de España las "ganas de fastidiar" a la ciudad, en relación con su negativa a participar en la financiación del Auditorio. Asimismo, ha agradecido el esfuerzo del Tercer Sector y de la sociedad civil y ha señalado la importancia de la educación.

"El PP cree en la libertad, en el respeto al poder judicial y en la separación de poderes; queremos servir a la sociedad desde las instituciones; creemos en la libertad económica y de empresa, que genera empleo; esa es la base del progreso y de una política social sólida", ha expuesto el regidor malagueño.

Sin embargo, ha continuado, "necesitamos un Gobierno del que sentirnos orgullosos, no avergonzados". "Me gusta que la marca España sea de prestigio y el Ejecutivo de Sánchez no está aportando nada en ese sentido, con corrupción, con la degradación de las instituciones; no es bueno lo que está pasando", ha aseverado. "Tengamos el orgullo de ser alternativa a lo que no funciona, a lo que perjudica a la marca España, como ya demostramos a nivel autonómico y provincial", ha insistido.

"¿Dónde hubiéramos llegado con un Gobierno colaborador, que esté a la altura de la potencialidad de Málaga, como demuestra este Gobierno andaluz?, ha cuestionado De la Torre y ha agradecido el esfuerzo de la Junta de Moreno "pese a la infrafinanciación de 1.500 millones que sufre cada año Andalucía". "No es serio lo que ocurre en España en materia de financiación", ha apostillado.

Por último, ha incidido en que "es un orgullo ser alcalde de Málaga y haber trabajado junto a Celia Villalobos; es un orgullo estar aquí, la mejor ciudad y la mejor provincia de España y del mundo".