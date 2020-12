PP-A: "El caso Isofotón es una pieza de algo más grande, un presunto fraude masivo de ayudas públicas sin control"

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Ramón Carmona, ha advertido este martes de que "el caso Isofotón es una pieza de algo más grande, que podría ser un presunto fraude masivo de ayudas públicos sin control, sin necesidad de reembolso" por parte supuestamente de los gobiernos del PSOE en la Junta.

En rueda de prensa en Málaga, Carmona ha indicado que las investigaciones sobre el caso Isofotón recuerdan al caso Mercasevilla, "que fue una pieza fundamental para descubrir la trama de los ERE fraudulentos, el mayor caso de corrupción de España que puso en evidencia un sistema arbitrado en la propia administración autonómica para dilapidar el dinero de los parados andaluces".

Ahora, con el caso Isofotón, ha señalado, "estamos ante la punta del iceberg, que es lo que está provocando el nerviosismo de los socialistas en Andalucía".

Carmona ha exigido "explicaciones de manera inmediata" a Susana Díaz, "que no puede seguir callada ante este escándalo, ya que ella conocía las ayudas dadas por los gobiernos socialistas de la Junta a la empresa Isofotón". "Díaz era parte de aquellos consejos de gobierno", ha incidido.

Así, el portavoz adjunto de los 'populares' en el Parlamento ha recordado que durante más de una década la empresa "recibió más de 80 millones de la Administración andaluza para acabar echando el cierre y yéndose al extranjero" y ha indicado que "esas ayudas se perdieron por parte de la Junta por haberlas dado sin control".

Ante ello, Carmona ha preguntado si los socialistas "quieren obstruir nuevamente la verdad como ya hicieran cuando se empezó a investigar los ERE fraudulentos, de los que el PSOE decía que era cosa de cuatro golfos; a la vez que obstruía la justicia, negándose a entregar las actas requeridas por la investigación judicial".

Igualmente, ha lamentado que la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de dicho ejecutivo, Teresa Ribera, "pudo haber sido parte esencial para decisiones que hicieron que la empresa Isofotón se fuera de Málaga a Luxemburgo incumpliendo sus obligaciones con la Junta".

Ha explicado que, supuestamente, las ayudas de la Administración andaluza iban destinadas a que dicha empresa crease 400 empleos, "y no sólo no los creo, sino que hasta se perdieron los 300 que generaba".

PACTO ANDALUZ POR EL AGUA

El también portavoz 'popular' en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha anunciado también la proposición no de ley que acogerá el Pleno del Parlamento esta semana sobre el Pacto Andaluz por el agua, una iniciativa conjunta del PP con Cs y Vox.

"Con esta iniciativa parlamentaria pedimos a todos los partidos que apoyen el clamor necesario que Andalucía ambiciona, un pacto por el agua que es el más importante de todos los parlamentos autonómicos y que hará que nuestra comunidad se adelante en España en política medioambiental y gestión eficaz de los recursos hídricos", ha señalado.

Carmona he pedido a todas las fuerzas parlamentarias, sobre todo al PSOE-A, que apoyen este Pacto Andaluz por el Agua "que será un hecho histórico para Andalucía en su apuesta por la Revolución Verde, y que garantizará inversiones donde más se necesitan recursos hídricos". En ese sentido, ha recordado cómo hace un año "estuvieron todos en la foto" para pedir este Pacto Andaluz por el Agua, "pero no en la votación, ya que el PSOE-A no llegó a apoyarlo".

Al respecto, también ha explicado que la intención ahora era presentar una declaración institucional referente al Pacto Andaluz por el Agua, acordada por PP, Cs, Vox y Adelante Andalucía. "El rechazo de los socialistas ha impedido que se pueda articular mediante esa declaración institucional, por lo que la mayoría de los grupos presentan ahora el mismo contenido de esa declaración mediante esta PNL", ha dicho.

Asimismo, ha criticado que "desde hace más de diez años en Andalucía, con los gobiernos socialistas, se ha desmantelado la política hidráulica mientras se sacó del bolsillo de los andaluces cientos de millones con la creación del canon del agua, un dinero que se recaudó y nunca fue invertido".

También ha advertido de las multas millonarias que la UE impone a España "por la falta de depuración de aguas residuales, que ha venido incumpliendo Andalucía".