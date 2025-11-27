PP critica que Gobierno no incentiva la creación de vivienda pública en Málaga "y se suma al carro del intervencionismo"

El coordinador general del PP de Málaga critica que el Gobierno de España "no incentiva la creación de vivienda pública en Málaga y se sube al carro del 'intervencionismo' de la izquierda radical" - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "no incentiva la creación de vivienda pública en Málaga y que se ha subido al carro del 'intervencionismo' de la izquierda radical ante la nula aplicación de la desastrosa Ley de Vivienda impulsada por los socialistas". Ante ello, Ortega ha pedido al presidente del Gobierno "que deje de mirar al modelo catalán", que se encuentra sumido en una histórica crisis de vivienda con 437 interesados por alquiler, frente a los 86 por hogar que acumula la provincia de Málaga.

"La Junta de Andalucía y los ayuntamientos del PP en Málaga están redoblando esfuerzos para impulsar más de 10.000 viviendas protegidas. Todo lo contrario que el Gobierno socialista, que no ejecutó dos de cada tres euros de su presupuesto en 2024", ha subrayado.

Por este motivo, el dirigente 'popular' ha destacado "el plan de acción real" de la formación popular en esta materia, que tiene como objetivo frenar el déficit de viviendas protegidas que tiene la provincia ante la inacción de Sánchez en estos siete años de gobierno socialista.

De esta forma, Ortega ha apuntado a los que ha considerado efectos negativos que ha traído la Ley estatal de Vivienda de Sánchez, "que no ha hecho más que disparar los precios de compra y alquiler, en este segundo caso, por la inseguridad jurídica que genera la legislación socialista en esta materia".

En contraposición, Ortega ha destacado el papel de Málaga en la lucha contra los problemas de vivienda. "La capital, desde el año 2000, ha entregado más de 5.300 VPO y, durante la presente legislatura, impulsará otras 5.000 para atajar los problemas de acceso a una vivienda que tiene la ciudad y que vienen generados por la displicencia de Sánchez y su gobierno", ha reseñado.

Además, Ortega ha alabado el trabajo de la Junta de Andalucía en esta materia desde 2019 y ha recordado que municipios como Torremolinos, Benalmádena, Marbella, Vélez-Málaga o Estepona, al igual que la capital, se han adherido al decreto del Gobierno andaluz para impulsar la construcción de Viviendas de Protección Oficial que, a nivel regional, alcanzará las 40.000 viviendas.