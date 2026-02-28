PP critica "inacción" de Marlaska y Puente ante "colapso" en el control fronterizo de la UE en el aeropuerto de Málaga

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este sábado "la inacción" de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente ante "el colapso" que experimenta el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y que "queda patente en las colas registradas, desde hace meses", en el acceso al control fronterizo de la UE en el aeródromo malagueño.

Ortega ha señalado que "el caos se ha apoderado del control de pasajeros no comunitarios" y ha advertido de que "esas colas durante horas suponen un daño reputacional para la imagen de la marca Málaga".

También ha recalcado que esta situación se ha acentuado "por la falta de previsión del Gobierno ante el crecimiento anual de viajeros que experimenta la infraestructura aeroportuaria", que ha alcanzado el 7,4% más de usuarios en 2025, hasta rozar los 27 millones.

"La incapacidad de este Gobierno para gestionar, como se debe, el nuevo control de pasajeros no comunitarios está comprometiendo al sector turístico de la provincia", ha recalcado en un comunicado el dirigente 'popular'.

Además, ha alertado que el aeropuerto Málaga-Costa del Sol "colapsará antes, incluso, del comienzo de la supuesta ampliación que va a impulsar Puente. Y que todavía no nos creemos".

Así, Ortega ha advertido de que "el bloqueo a la provincia no solo llega por tierra, sino también por aire": "El Ejecutivo sanchista quiere borrar del mapa a Málaga. Lo demuestra con su inacción ante los problemas de movilidad y el crecimiento exponencial del aeropuerto".

Sin embargo, Ortega ha contrapuesto "el abandono inversor que sufre Málaga desde la llegada de Sánchez a la Moncloa" con los más de "6.000 millones de euros recaudados en la provincia durante 2025": "No se cortan ni un pelo a la hora de aumentar la recaudación, a la hora de meter la mano en el bolsillo de los malagueños. Ya sabemos que el afán recaudatorio de Montero, para eso, no tiene límites", ha concluido.