El PP critica que Sánchez "sigue dando alas a okupación con ley sectaria" mientras "casos se han triplicado en Málaga"

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, ha criticado este lunes que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "sigue dando alas a la okupación, un problema que continúa creciendo en el último año y que en ciudades como la capital malagueña se ha triplicado desde 2020".

Así, ha reprochado al Ejecutivo socialista que "siga mirando hacia otro lado en beneficio de los okupas con una Ley de Vivienda sectaria" mientras que "esta situación de vulnerabilidad de los propietarios se traduce en una reducción significativa de la oferta de alquiler, lo que a su vez se traduce en el aumento de precios y tensiona gravemente el mercado".

"El sectarismo y la soberbia de Sánchez ha llevado a este país ante una situación límite sin precedentes en materia de vivienda", ha explicado en un comunicado Yeves, al tiempo que ha criticado que "el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso de los Diputados la Ley Antiokupación del PP, que fue aprobada en el Senado en febrero de 2024 y que contempla, entre otras medidas, el desalojo de okupas en un plazo de 24 horas".

La senadora malagueña ha preguntado al Ejecutivo socialista "a qué espera para dar luz verde a una norma que, además de justa, supondría un revulsivo al problema de la vivienda", marco en el que ha recordado que "sólo en la provincia de Málaga se contabilizan en torno a 150.000 inmuebles vacíos, según el INE".

También Yeves ha recordado que "la okupación ilegal no sólo ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución, sino que altera gravemente la convivencia y genera serios problemas de seguridad en los barrios donde se produce".

Al respecto, ha alegado que "es urgente reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar contra las mafias que hacen negocio a costa de esta situación".

Frente a esto, ha añadido, "encontramos la pasividad de un PSOE que antepone sus intereses y el de sus socios al interés general de los ciudadanos" y ha contrapuesto "esta inacción" con la "diligencia del Partido Popular que, además de esta Ley Antiokupación, proyecta a través de los ayuntamientos de la provincia en torno a 10.000 viviendas protegidas para los próximos años, una cifra que irá en aumento gracias al nuevo decreto de la Junta que permite la construcción de vivienda protegida en parcelas de equipamiento", ha concluido.