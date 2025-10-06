PP cuestiona la capacidad de Sánchez y Marlaska para "reducir la criminalidad" en Málaga y exige "medidas drásticas"

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha cuestionado este lunes la capacidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Grande-Marlaska, "para reducir el auge de la criminalidad en la provincia" y les ha exigido "medidas drásticas", ya que "están entregando Málaga a los criminales".

El dirigente 'popular' ha alzado la voz para "intentar que no se repitan imágenes como las de este pasado fin de semana en el que un nuevo asesinato ha vuelto a poner de manifiesto la desafortunada situación que atraviesa la provincia por el déficit en materia de seguridad a la que Sánchez nos tiene expuestos".

Así, ha preguntado al Gobierno "cuántos tiroteos son necesarios para que impulse un plan específico en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar dotado con más agente y más medios materiales, tal y como lleva años reclamando el Partido Popular, además de impulsar las infraestructuras pendientes desde hace siete años".

"Instamos al Ministerio del Interior a que frene de una vez por todas la esta escalada de la violencia mientras el del ministro mira para otro lado", ha reiterado Cortés.

También ha recordado en un comunicado que estos "problemas de seguridad vienen forzados por el déficit de efectivos" que tiene Málaga. "Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la sociedad civil reclaman la integración inmediata de los 700 agentes que nos debe Marlaska y no los 17 más que se han incorporado durante el verano en comparación con 2024", ha instado Cortés.

Ante ello, Cortés ha recordado que, "desgraciadamente, la tendencia ascendente de la criminalidad se ha consolidado en Málaga después de aumentar un 3,5% en 2024 y un 1,3% en el primer semestre de este presente año".

"Acumulamos 15 muertes violentas, más de una treintena de asesinatos no consumados y más del doble de secuestros que hace un año. La escalada de la violencia en la provincia es inaudita", ha insistido.

Ha subrayado que "no podemos consentir que una provincia tan pujante como Málaga vea frenado su crecimiento por el sectarismo de un ministro del Interior que hace oídos sordos a lo que ocurre en la Costa del Sol y que prefiere mirar para Cataluña y País Vasco, donde sí que compromete cerca de 4.000 agente como refuerzo".

Además, el diputado nacional ha valorado "el sacrificio" que están haciendo los ayuntamientos en materia de seguridad "para paliar este déficit": "Están haciendo un esfuerzo descomunal por proteger a sus vecinos destinando recursos ante la apatía y el abandono de Marlaska".

"Pero esta ausencia inversora en materia de seguridad está muy presente en las infraestructuras, porque en siete años no sabemos nada de la comisaría de Málaga Oeste, como también ocurre en Torremolinos-Benalmádena, Fuengirola, Estepona o Ronda. Al igual que sucede con los cuarteles de Alhaurín de la Torre, Cártama y Antequera", ha concluido.