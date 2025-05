El PP destaca los 607 millones de la Junta en el Nuevo Hospital de Málaga "tras dos décadas de falsas promesas"

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP malagueño, Cristóbal Ortega, ha destacado "el impulso definitivo y el esfuerzo inversor" de la Junta de Andalucía para que el Nuevo Hospital de Málaga pueda licitarse este año con una "inversión histórica" de 607 millones de euros, "poniendo fin así a dos décadas de mentiras socialistas".

De este modo, Ortega ha reivindicado que el Partido Popular "gestiona, trabaja e invierte para cumplir con los malagueños", y ha puesto en valor la ampliación presupuestaria aprobada esta misma semana para elevar la inversión de esta infraestructura hasta los 607 millones, marco en el que ha afeado a los socialistas que, "frente a este avance con hechos, se dediquen a hacer ruido, a patalear y a seguir mintiendo".

El dirigente 'popular' ha subrayado, en declaraciones recogidas en una nota por el PP, que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "va a construir el nuevo gran hospital de Málaga, el más moderno y mejor equipado de Europa; pronto empezarán las obras", y ha recordado las "falsas promesas" de los ex presidentes Chaves, Griñán y Díaz, así como de la ahora ministra y entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, "que venía anunciando el macrohospital desde el año 2007 pero no movió ni un papel", alegando que "no tiene credibilidad".

Es más, ha añadido Ortega, "Montero dejó a Málaga a la cola de España en número de camas públicas por habitante y un sistema sanitario que recortó en más de 7.700 el número de profesionales sanitarios, a quienes les redujo el salario un 4% de media, además de ocultar a más de medio millón de pacientes de las listas de espera oficiales".

Por el contrario, "el Gobierno de Juanma Moreno y el PP cumplen con los malagueños con hechos y con inversiones", ha insistido, marco en el que también ha recordado que "en breve se adjudicará la reforma del Hospital Pascual para sumar nuevas camas sanitarias públicas a la provincia".

Por último, Ortega ha insistido en que "no hicieron absolutamente nada cuando este proyecto estaba en sus manos y ahora harán todo lo posible por torpedear una infraestructura necesaria y que va a cambiar por completo el futuro de nuestra provincia". El centro hospitalario, ha explicado, contará con 815 habitaciones, 48 quirófanos y 80 camas de UCI, además de una zona de Urgencias con 31 consultas médicas y ocho de enfermería, así como 61 camas de observación. "Una infraestructura de referencia y altamente especializada que será un referente y que contará con la última tecnología y con unidades de alta complejidad", ha concluido.