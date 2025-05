El PP destaca la "determinación" de Moreno en impulsar el nuevo hospital de Málaga pese al "déficit de financiación"

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado "el coraje, la determinación, la convicción y el compromiso" del presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su equipo para impulsar el nuevo hospital de Málaga, que contará con una inversión de más de 800 millones de euros (con IVA), y ha asegurado que, además, "lo hace con un déficit de financiación histórico por parte del Gobierno de España".

Así lo ha expuesto durante la Junta Directiva Provincial de la formación junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, donde ha subrayado que "el Partido Popular está cumpliendo prácticamente todos los compromisos que los anteriores gobiernos socialistas no fueron capaces de ejecutar": "Estamos invirtiendo más que nunca pese a que el déficit de financiación autonómico es cada vez mayor, a razón de 1.500 millones de euros al año, de manera que en estos siete años de gobierno de Sánchez la deuda con los andaluces y los malagueños supera los 10.000 millones de euros", ha explicado, según recoge en una nota el PP.

"Montero como consejera de la Junta le pedía a Rajoy financiación, pero lo hacía sólo como excusa para no hacer ni el tercer hospital, ni la ampliación del Costa del Sol, ni el centro de salud de Los Pacos, ni llevar el metro al Centro y al Civil, ni impulsar el Puerto Seco ni tantos otros proyectos que engrosaban esa lista de proyectos incumplidos por los socialistas", ha enumerado Navarro.

La dirigente 'popular' ha acusado al Ejecutivo de abandono inversor en la provincia durante estos siete años "pese a que está recaudando más que nunca, dinero que no revierte en una mejor financiación autonómica y local". "Ya sabemos en qué cesta están poniendo todos los huevos y esa cesta es Cataluña", ha apostillado.

En esta línea, también ha afeado a la ministra Montero estos dos años sin sacar adelante nuevos Presupuestos Generales del Estado, señalando que "la primera obligación constitucional de la ministra de Hacienda es presentar unas cuentas y luego ver si tiene o no los apoyos suficientes para aprobarlas", y ha advertido de que "la vicepresidenta primera del Gobierno no presenta unos presupuestos porque no alcance la mayoría parlamentaria para sacarlos adelante, sino para esconder el escandaloso desvío de fondos que se está produciendo del Estado hacia Cataluña".

Navarro ha insistido en el "déficit inversor" del Ejecutivo en una provincia "pujante" como Málaga, pese a alcanzar una "recaudación histórica" del bolsillo de los malagueños, incidiendo en que "toca ponerle fin a este Gobierno esperpéntico y a la imagen vergonzosa que está dando en España, en Europa y en todo el mundo". Para ello, ha añadido, "el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado el primer paso; un paso importante para abrir esa nueva etapa que tiene que llegar a España; para demostrar que hay otras formas de gobernar y para llenarla también de equilibrio territorial, de igualdad y de sentido de Estado".

Sobre Feijóo, la presidenta provincial ha valorado que "es experiencia es solvencia y es sentido de Estado; es lo mejor que le puede pasar a España y la única alternativa real al Gobierno de Pedro Sánchez". Por eso, ha apostillado, "el próximo mes de julio elegiremos no sólo al presidente de todos los miembros del Partido Popular, sino de todos los españoles".

BENDODO: "EL PSOE VENDIÓ HUMO MUCHOS AÑOS CON EL NUEVO HOSPITAL"

Por su parte, Bendodo ha reivindicado que "está en el ADN del PP de Málaga anteponer el interés de los ciudadanos por encima de todo", resaltando que "no va a a haber muchas noticias en las próximas décadas en Málaga como la creación del Gran Hospital". Frente a este compromiso, ha recordado que "Montero, como consejera de Salud, se puso nerviosa ante el movimiento ciudadano generado para reclamar esta infraestructura y vino con unos planos bajo el brazo a decirle al alcalde que iba a hacer no un hospital, sino un macrohospital".

Pues bien, ha continuado, "no se hizo absolutamente nada", marco en el que ha destacado que "la palabra es el patrimonio más importante de un político porque, si vendes humo, te quedas solo; y el PSOE nos vendió mucho humo durante muchos años, nos prometió el oro y el moro sobre este proyecto".

Sin embargo, "ha sido el PP de Juanma Moreno el que ha licitado la obra, el que ha puesto el botón a cero para iniciar este gran proyecto que era impensable hace unos años, porque la ministra Montero y el actual portavoz del PSOE en la capital y entonces delegado de Salud lo paralizaron".

Además, ha señalado que el PSOE recortó en mil millones de euros el presupuesto del SAS y en 7.700 el número de profesionales sanitarios, "ese es el balance de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía", ha aseverado, incidiendo en que "Montero no puede hablar de financiación pública, ni de sanidad pública en Andalucía, donde dejó un mal cartel y mal sabor de boca".

Así, ha asegurado que "el sanchismo no soporta a Andalucía; no soporta que una tierra donde el socialismo campaba a sus anchas ahora vote masivamente por el proyecto de cambio del PP y de Juanma Moreno".

En materia de movilidad, Bendodo ha denunciado "el partidismo sectario que nos castiga" y ha recordado la PNL recientemente aprobada en el Congreso a instancias del PP para exigir al Gobierno esos compromisos, criticando que el PSOE no votara a favor de impulsar una solución "definitiva" a los problemas de movilidad en Málaga.

Por tanto, el dirigente 'popular' ha lamentado que "los socialistas sigan hablando de ideología, mientras el PP habla de gestión", apuntando que "cuando Málaga se moviliza, el sanchismo se pone nervioso y convoca reuniones, mesas de expertos y comisiones de trabajo que, evidentemente, al final son pérdidas de tiempo".

Por último, Bendodo ha invitado al PP de Málaga a participar activamente del próximo Congreso Nacional. "Vamos a tener el mejor presidente de la historia de nuestra democracia. Gestión, solvencia, experiencia, moderación y, sobre todo, respeto absoluto a los pilares de nuestra democracia", ha afirmado, abundando en que "la última meta volante a ese cambio de Gobierno en España es ese Congreso Nacional, del que tenemos que salir más fuertes y más unidos".