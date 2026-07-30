PP destaca más de 400 millones movilizados por Junta en Málaga en seis meses, frente al "abandono negligente" de Sánchez

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, junto a los diputados autonómicos por Málaga Jessica Trujillo, Manuel Cardeña, Víctor González y Sandra Extremera. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado este jueves los más de 400 millones de euros que ha movilizado en Málaga la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno durante el primer semestre de 2026, frente al "abandono negligente" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha subrayado que el Ejecutivo andaluz mantiene su ritmo inversor en la provincia con más de 4.500 millones de euros invertidos desde 2019 frente a un Gobierno de España "sin presupuestos y que recauda cada año más de 6.000 millones del bolsillo de los malagueños".

Carmona, que ha comparecido junto a los parlamentarios andaluces del PP de Málaga Jessica Trujillo, Manuel Cardeña, Víctor González y Sandra Extremera, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno de Juanma Moreno durante estos primeros seis meses del año, "incluso durante el periodo electoral", y ha subrayado que el Ejecutivo andaluz "no ha parado de trabajar por Málaga y por los malagueños".

"Mientras en Andalucía tenemos un Gobierno autonómico que continúa ejecutando proyectos e inversiones estratégicas para nuestra provincia, en España tenemos un Ejecutivo central que no trabaja, que no elabora unos presupuestos desde 2022 y cuya única razón de ser es mantener engrasada la maquinaria electoral y a Pedro Sánchez en el poder", ha afirmado.

En este sentido, Carmona ha detallado algunas de las principales actuaciones impulsadas por la Junta en Málaga durante el primer semestre del año, entre las que ha destacado el inicio de las obras del Hospital Virgen de la Esperanza, "tras dos décadas de promesas incumplidas por parte de los gobiernos socialistas".

También se ha referido a la adjudicación del nuevo centro de Protonterapia del Hospital Materno Infantil en la capital, por 11,57 millones de euros; y la adecuación del Hospital Pascual con una inversión de 3,5 millones de euros.

En materia de movilidad e infraestructuras, ha subrayado el inicio de las obras de la autovía Málaga-Ronda-Campillos, una reivindicación "histórica" que contará con una inversión de 50 millones de euros; la ampliación del metro con la adjudicación del tercer y último tramo hasta el Hospital Civil por 48 millones de euros; la incorporación de Vélez-Málaga al Consorcio Metropolitano de Transportes o la puesta en marcha del carril Bus-VAO en la A-404, en Alhaurín de la Torre, con una inversión de 10,2 millones de euros.

También ha puesto en valor la licitación de las obras para mejorar la seguridad vial en la A-343, en Antequera; los cerca de 48 millones de euros destinados a reparar las casi 40 carreteras afectadas por los trenes de borrascas registrados a comienzos de año; y los más de 35 millones invertidos en actuaciones de emergencia para recuperar cauces dañados por los temporales.

Asimismo, ha recordado la presentación del proyecto de ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga, las obras educativas actualmente en marcha en distintos municipios de la provincia, como los nuevos institutos de Soliva y Benalmádena Pueblo o los colegios Intelhorce y Pablo Ruiz Picasso, en Fuengirola; así como la movilización de 37 millones de euros destinados a iniciativas de turismo sostenible que contribuirán a avanzar hacia un modelo turístico más diversificado y de mayor calidad.

Carmona ha destacado igualmente la licitación de las obras para la construcción de 50 viviendas protegidas en El Perchel, con una inversión cercana a los ocho millones de euros; el impulso a las balsas de almacenamiento de agua regenerada en la Axarquía, dotadas con 14 millones de euros; el sellado del vertedero de Torremolinos por valor de 8,6 millones; y el refuerzo de los recursos para la prevención y extinción de incendios durante el periodo de alto riesgo.

Por otro lado, ha celebrado que la provincia acaba de registrar el mayor crecimiento de su tejido empresarial desde 2006 gracias "a un modelo político de éxito que ha permitido que Andalucía pase de liderar los rankings de paro, abandono escolar y corrupción a encabezar la creación de empleo autónomo".

"Por primera vez en la historia de Andalucía hay más autónomos que parados, y Málaga es, sin duda, la locomotora económica de nuestra comunidad autónoma", ha afirmado el dirigente 'popular'.

Por último, ha asegurado que el inicio de la nueva legislatura andaluza estará marcado "por la continuidad del ritmo de trabajo del Ejecutivo de Juanma Moreno". "No vamos a frenar", ha incidido Carmona.

"Frente a un Gobierno sectario que nos lleva con el freno de mano puesto, en Andalucía vamos a seguir trabajando al doble de revoluciones para recuperar el tiempo perdido tras 40 años de gobiernos socialistas y continuar impulsando el progreso de Málaga y de todos los andaluces", ha concluido.