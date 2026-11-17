El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, junto con el candidato al Senado Francisco Salado. - PP

MÁLAGA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha apostado por "replicar en España el éxito de Sabor a Málaga", con "más promoción, más ayudas, menos burocracia y menos impuestos para las empresas agroalimentarias".

Así lo ha avanzado en un encuentro que ha mantenido con productores del sector agroalimentario adheridos a la marca promocional Sabor a Málaga junto al candidato al Senado Francisco Salado y el candidato al Congreso Arturo Bernal, donde ha lamentado "la división y el enfrentamiento entre los ciudadanos que propugna la forma de gobernar de los socialistas". "La etapa del señalamiento a los empresarios, emprendedores y autónomos tiene fecha de caducidad: el 29 de noviembre", ha asegurado Bendodo.

Frente a este modelo, el programa del Partido Popular recoge medidas concretas "para agilizar la Administración y facilitar las inversiones empresariales". Entre ellas, Bendodo ha citado la bajada de impuestos y del IRPF, el establecimiento de un IVA cero para productos básicos y del 10% para la energía y la reducción de impuestos al que compre o alquile una vivienda. "Los autónomos y los empresarios crean empleo y el Estado hará todo lo posible por facilitarles el camino", ha explicado.

Además, el PP garantiza que "por cada nueva norma se suprimirán tres, se reducirán las cargas administrativas un 25% en general y un 35% para las pymes, se impulsará la declaración responsable y el silencio positivo para agilizar los trámites administrativos y se pondrá en marcha un expediente único para autorizaciones e informes estatales, autonómicos y locales".

Y también, entre otras medidas, ha dicho, "se bonificarán al 100% las cotizaciones empresariales durante el primer año y al 50% el segundo año para el primer trabajador de un autónomo y se eliminará el IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros".

"Feijóo trae un tiempo nuevo con un pacto muy sencillo pero muy leal, en el que los ciudadanos cumplen con su deber y el Estado responde", ha manifestado Bendodo, al tiempo que ha mostrado el compromiso del PP por ayudar al máximo a los que están dispuestos a emprender, crear empleo y generar riqueza, y a facilitarles la vida bajando impuestos y quitando trabas administrativas.

El dirigente 'popular' ha criticado que "Pedro Sánchez ha generado la tormenta perfecta en contra de los ciudadanos con la losa de los precios y un infierno fiscal", junto al "fracaso de la vivienda".

Sin embargo, ha afirmado que "el Partido Popular va a poner punto y final a una etapa en la que el sanchismo ha demonizado, ha atacado y le ha hecho la vida imposible a los autónomos, a los emprendedores y a todos los que están dispuestos a crear empleo", al tiempo que ha recordado que "Sánchez ha subido los impuestos más de cien veces en los últimos ocho años", ha concluido.