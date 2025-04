PP dice que subdelegado es "fiel representante de este Gobierno moroso, mentiroso, faltón e irrespetuoso" con malagueños

MÁLAGA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha asegurado que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, "es un fiel representante de este Gobierno moroso, mentiroso, faltón e irrespetuoso con los malagueños".

Así, ha insistido en que "deje de culpar a los demás del caos al que el Gobierno tiene sometida la movilidad en nuestra provincia" y le ha instado a centrarse en trabajar, en invertir y en resolver los problemas que sufren a diario miles de malagueños.

"Tenemos un Gobierno que sólo se dedica a echar balones fuera y a huir de su responsabilidad, porque los malagueños no le importan ni le interesan", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que esa "irresponsabilidad e inacción están cercenando nuestro presente, nuestro futuro y nuestro desarrollo".

Sin embargo, ha continuado Carmona, el subdelegado, "en vez de ponerse manos a la obra, sólo sale para insultar al Partido Popular, para desviar la atención, mirando para otro lado y no asumiendo lo que es su competencia, algo a los que nos tiene acostumbrados".

También se ha referido a la "oferta" del subdelegado de que la Junta pida al Gobierno que libere el peaje de la AP-7 por las obras en la A-397 y que sea la administración autonómica la que pague el coste, Carmona ha lamentado la forma de proceder de este Gobierno: "Ellos, como siempre, invitan y los demás pagamos, salvo con Cataluña".

En este punto, el líder 'popular' ha incidido en que "si el Gobierno no ejecuta sus obligaciones, estamos ante un Gobierno que es un timo" y ha resaltado que el PP "seguirá defendiendo lo que es justo para los malagueños".

"¿Este Gobierno y este subdelegado están dispuestos a asumir algún tipo de responsabilidad en la provincia?", se ha preguntado el dirigente del PP de Málaga, quien ha lamentado que Salas "venda como inversiones extraordinarias actuaciones que son ordinarias y que forman parte del trabajo que tiene que hacer un Ministerio como es mantener las carreteras provinciales".

"El subdelegado en Málaga es digno representante de Óscar Puente y apunta maneras de ministro portavoz porque no puede decir más mentiras en menos tiempo", ha espetado el secretario general de los 'populares' malagueños, quien ha reclamado al Gobierno "medidas concretas y urgentes para evitar atascos kilométricos cada vez que hay un alcance o accidente de tráfico en nuestra provincia".

Carmona ha insistido al Gobierno en que "atienda sus competencias y deje esa obsesión de culpar a las demás administraciones para no asumir ninguna responsabilidad". En este sentido, ha ironizado con que el subdelegado "presuma" de inversiones después de siete años sin mirar a Málaga y afirme que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está haciendo algo" por la movilidad de la provincia: "No sabe ni lo que están haciendo porque no están haciendo nada".

"Se ha convertido en el escudero de la incompetencia, en experto en culpar a los demás sin importante nada que los malagueños estén hartos de su inacción y de los kilómetros de frustración que sufren prácticamente a diario después de siete años con el contador a cero en inversiones y a mil en agravios a Málaga", ha finalizado.