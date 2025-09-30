PP lamenta el cierre de otro año hidrológico "sin que el Gobierno aporte a Málaga ni un solo hectómetro cúbico más"

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga, Lucía Yeves, ha lamentado este martes el cierre de otro año hidrológico "sin que el Gobierno de España haya aportado a Málaga ni un solo hectómetro cúbico más". "Y ya van siete ejercicios con el contador a cero por parte de Pedro Sánchez", ha criticado.

A través de una nota, ha criticado que "el modus operandi de los socialistas sigue siendo el mismo" y les ha reprochado que "no invierten en infraestructuras hidráulicas que son necesarias para dotar de estabilidad y garantizar el desarrollo de provincias como Málaga, sino que se sientan a mirar al cielo y esperar que llueva".

"Así lo hicieron durante décadas al frente de la Junta de Andalucía y mantienen ese abandono a Málaga también desde el Gobierno central", ha advertido Yeves, quien ha calificado esa "ausencia inversora" en materia hidráulica como "clamorosa".

Yeves ha informado de que el Grupo Popular presentará este miércoles una moción en el Senado para reclamar a Sánchez "que desbloquee todas las actuaciones que mantiene pendientes en la provincia, señalando su urgencia".

"En Andalucía acumula 52 obras que son esenciales para el futuro de la comunidad autónoma, pero es que en Málaga mantiene sin ejecutar actuaciones que son de su competencia por más de 2.000 millones de euros", ha explicado.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha destacado la necesidad de que el Ejecutivo "empiece de una vez a planificar esas obras, tras siete años de parálisis", por lo que ha reclamado un plan dotado de presupuesto y de una cronología concreta.

"Málaga afronta el nuevo año hidrológico mejor preparada que el anterior gracias a las precipitaciones de los últimos meses", ha celebrado, al tiempo que ha valorado igualmente "el compromiso histórico del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, cuya inversión en materia hidráulica supera los 400 millones de euros en la provincia".

Al respecto, Yeves ha subrayado que "la Administración andaluza está ejecutando obras que son de competencia estatal ante la falta de iniciativa del Gobierno central" y ha censurado "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos ha paralizado inversiones estratégicas y ha obligado a la Junta a asumir costes compensatorios para garantizar el abastecimiento a familias, agricultores y empresas".

Entre las actuaciones que reclama el PP al Ejecutivo se encuentran las presas de Gibralmedina y Cerro Blanco, las desaladoras de la Axarquía y Mijas, el trasvase de Iznájar, así como la conexión Málaga-Costa del Sol occidental o el saneamiento integral en municipios del río Guadiaro, entre otras actuaciones.