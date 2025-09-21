PP lleva una moción al ayuntamiento sobre supresión de la tasa de reposición para el acceso al empleo público

Archivo - Agentes de la Policía Local de Málaga patrullan en moto. - ÁREA DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP defenderá una moción en el pleno del Ayuntamiento de Málaga para instar al Gobierno Central a que cumpla su "compromiso y elimine la tasa de reposición para el acceso al empleo en el sector público", especialmente en lo relativo a la policía local, de modo que el consistorio pueda ampliar su plantilla efectiva de policías.

Según se recoge en la moción, el mantenimiento de la tasa de reposición por parte del Gobierno está "impidiendo que el ayuntamiento pueda realizar una política de recursos humanos en consonancia con el crecimiento experimentado por nuestra ciudad y el incremento en el número y calidad de servicios que presta".

"Esto es especialmente relevante en el caso de la policía local, cuya plantilla sería positivo aumentar para poder seguir avanzando en ofrecer la máxima calidad en el servicio que realizan y que, entre otras cosas, garantiza el cumplimiento de las ordenanzas y una buena convivencia ciudadana", se indica.

Se recoge que el ayuntamiento siempre "ha ido al máximo permitido por la Ley General de Presupuestos del Estado en todas las ofertas de empleo público aprobadas, en lo relativo a la tasa de reposición de policía local; todo ello, pese a que ha habido años en los que dicha tasa era muy baja o incluso inexistente".

Así, según la moción del PP, desde el año 2000 se han cubierto 534 plazas de policía local de acuerdo a las ofertas de empleo público aprobadas, a las que se suman dos ofertas actualmente en trámite correspondientes a los años 2019 y 2020 y que aglutinarán 65 plazas.

A esto hay que añadir que, con cargo a las OEP de 2023 y 2024 está prevista la incorporación de medio centenar más de efectivos. Tras la publicación y la entrada en vigor de la Ley 6/2023 de 7 de julio de Policías Locales de Andalucía el Ayuntamiento de Málaga adaptó la plantilla a las exigencias y criterios mínimos de proporcionalidad recogidos en la citada ley y con fecha 2024 se aprobó una plantilla de 1.175 efectivos.

Actualmente, según el PP, la plantilla asciende a 859 y, en tanto el Gobierno "no acabe con la tasa de reposición, será difícil modernizar las plantillas, ante el gran porcentaje de funcionarios que tienen próxima su jubilación".

Para el grupo municipal, "es evidente que la voluntad de incremento de plantilla en la policía local por parte del ayuntamiento choca con las posibilidades legales que tiene para hacerlo, ya que mientras el Gobierno central no suprima la mencionada tasa de reposición, el Consistorio malagueño, como tantos otros, no va a tener libertad para incrementar la plantilla en los niveles que querría".