El PP de Málaga afea al Gobierno el "abandono que padecen" los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la provincia

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el Partido Popular de Málaga, Mario Cortés, ha destacado este domingo con motivo del Día de la Fiesta Nacional el "papel fundamental" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia "a pesar del abandono que padecen" por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante los siete años de Gobierno del presidente, Pedro Sánchez.

Cortés, junto a las también diputadas nacionales por el PP de Málaga Gema Pérez y María del Mar Vázquez, ha señalado en una nota de prensa la seguridad "como pilar clave para garantizar la libertad y el estado de derecho en la provincia".

"Por eso, este 12 de octubre es un buen día para recordarle a Marlaska la situación actual de la provincia, el déficit de efectivos al que nos tiene sometidos y el maltrato a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que se sienten indefensos y desprotegidos ante el aumento del crimen organizado y el narcotráfico en Málaga", ha recalcado.

Por ello, el diputado 'popular' ha remarcado que el Gobierno "tiene paralizadas dos iniciativas legislativas" que la formación 'popular' ha tramitado y aprobado en el Congreso para los policías y guardias civiles, "como la declaración de profesión de riesgo y la jubilación anticipada".

"No es de recibo el agravio que la Policía Nacional y la Guardia Civil reciban esta negativa, mientras Marlaska sí que aprueba los mismos requerimientos para otros cuerpos de seguridad autonómicos y todo por mantener a Sánchez en el sillón de la Moncloa", ha subrayado Cortés.

Ante ello, el dirigente 'popular' ha insistido en la necesidad de reforzar los efectivos en la provincia, "ante el aumento indiscriminado de tiroteos, asesinatos y robos". "Han reforzado el periodo estival con 17 agentes más que en 2024, cuando Málaga realmente necesita más de 700 nuevos efectivos para garantizar la seguridad de todos los malagueños y visitantes", ha valorado.

De esta forma, Cortés, ante la actual situación que afrontan los agentes en la provincia, ha querido agradecer "a todos los efectivos, tanto de la Policía Nacional como Guardia Civil, su esfuerzo y trabajo a la hora de velar por la seguridad e intereses de todos los ciudadanos".