El PP de Málaga apunta que la "falta de Presupuestos Generales del Estado" compromete la tesorería de los consistorios

Archivo - La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha recriminado este domingo que la "falta" de Presupuestos Generales del Estado "vuelve a perjudicar a los ayuntamientos", al impedir la actualización de las cantidades que reciben con cargo a la participación en los tributos del Estado (PIE), una "fuente de financiación esencial" para el funcionamiento ordinario de los municipios.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Del Cid ha explicado que esta situación provoca que, una vez más, los consistorios estén recibiendo en los primeros meses del año "menos recursos de los que realmente les corresponderían, repitiéndose un problema ya vivido en ejercicios anteriores". Aunque esa diferencia suele regularizarse más adelante, normalmente en verano o mediante prorrateo en los pagos mensuales hasta final de año, el "problema inmediato" de tesorería ya está generado.

La también alcaldesa de Torremolinos (Málaga) ha advertido de que esta falta de actualización vuelve a tensionar las cuentas municipales, especialmente en el caso de los municipios más pequeños, que cuentan con menos margen de maniobra para absorber este desfase.

"No es verdad que no pase nada por no tener presupuestos. Claro que pasa. Pasa que los ayuntamientos reciben menos dinero del que les corresponde en un momento clave del año y ven comprometida su tesorería", ha señalado, subrayando que este caso demuestra "de forma clara" que la ausencia de unas cuentas estatales "sí tiene consecuencias reales sobre la administración más cercana al ciudadano".

En este sentido, Del Cid ha criticado expresamente a quien ha sido, hasta hace un mes, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por sostener "de forma reiterada que la falta de Presupuestos Generales del Estado" desde el año 2023 no tiene efectos. "Se nos dice una y otra vez que no pasa nada por no tener presupuestos, pero éste es un ejemplo clarísimo de que sí pasa y de que sí afecta", ha sostenido.

Asimismo, ha lamentado que Montero "se haya ido sin hacer los deberes", dejando "sin resolver una cuestión fundamental" para la financiación local. "¿Cómo va a cumplir Montero con los andaluces, cómo va a cumplir ninguna de sus promesas, si lo más básico como ministra de Hacienda, el mandato constitucional de presentar presupuestos, lo ha incumplido año tras año?", ha planteado.

Del Cid ha insistido en que esta situación "vuelve a evidenciar la falta de sensibilidad" del Gobierno hacia el municipalismo. "Una vez más, el Gobierno demuestra que no piensa en los ayuntamientos ni en la realidad diaria de las entidades locales, que son las que sostienen los servicios más próximos al ciudadano y las que tienen que responder todos los días a las necesidades de los vecinos".

Además, la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga ha subrayado que la financiación local no puede depender de la improvisación ni de regularizaciones posteriores, puesto que los consistorios necesitan previsión, estabilidad y certidumbre para planificar su actividad económica y garantizar la prestación de servicios públicos con normalidad.

Por ello, ha reclamado al Ministerio de Hacienda "responsabilidad y respeto institucional" hacia las entidades locales, y ha precisado que la participación en los tributos del Estado no es una cuestión menor, sino "una herramienta básica para sostener servicios, atender obligaciones corrientes y garantizar la estabilidad financiera de los municipios".