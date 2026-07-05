El PP de Málaga califica de 'fake' la cumbre de movilidad con casi dos años sin que el Gobierno "haya ejecutado mejoras"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha pedido explicaciones este domingo al Gobierno de España por la reunión de movilidad convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y alcaldes de 18 municipios, una cumbre que ha calificado de 'fake' cuando se cumplen en los próximos días dos años sin que el Ejecutivo de Sánchez y Puente haya ejecutado ni una sola mejora.

De este modo, ha destacado que "no se han acometido actuaciones en los enlaces y accesos para descongestionar la A-7 en la zona oriental ni en la occidental de la provincia, ni siquiera de manera transitoria mediante la creación de carriles reversibles que alivien el tráfico en hora punta o unidades de respuesta rápida de la DGT ante accidentes o averías que generan cada semana kilómetros de retenciones", según ha concretado la formación en una nota.

"Tampoco se han impulsado mejoras en el Cercanías y el AVE, lejos de mejorar, registra actualmente 30 puntos con la velocidad reducida por problemas en las vías", ha añadido. "Pero lo peor es, sin duda, que el Gobierno no ha movido ni un dedo para bonificar el peaje de la Costa del Sol, el más caro de España, mientras que sí aplica ayudas para los usuarios de otras autopistas e incluso liberaliza esa misma AP-7 a su paso por Alicante, riéndose de los malagueños y de los visitantes que eligen esta provincia", ha aseverado.

En este punto, Ortega ha precisado al Ejecutivo central que anunció para antes de este verano, en palabras del subdelegado del Gobierno en Málaga, alguno de los estudios para mejorar la movilidad en la provincia, bien para impulsar el tren litoral, bien para atajar el colapso de la A-7, con especial incidencia entre Rincón de la Victoria y la capital, y desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara, "puntos en los que venimos reclamando desde hace años la planificación de un tercer carril adicional", ha explicado.

Sin embargo, ha lamentado que "nos encontramos ya en plena temporada alta, con la primera gran operación salida este mismo fin de semana y sin respuesta alguna del Gobierno de Sánchez y Puente", afeándole que "lo único que ha cumplido puntualmente es la subida abusiva de la AP-7, un peaje del que el Ejecutivo recauda cada año 35 millones de euros en impuestos", ha advertido.

Por ello, ha instado al Ejecutivo a "dar la cara" y exponer a los malagueños por qué el Ministerio de Transportes no ha ejecutado "ni una sola de las actuaciones comprometidas hace dos años" y que incluso "mantiene a esta provincia sin un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados", lo que se traduce en "retenciones de hasta diez horas" por este motivo.

"No hay derecho a este ninguneo y este agravio perpetuo de Sánchez a Andalucía y a Málaga", ha aseverado el dirigente popular, quien ha contrapuesto esta "parálisis" frente a los 5.200 millones de euros comprometidos por el Gobierno para un nuevo tren orbital en Barcelona e impulsa un tercer carril en la A-8 entre Vizcaya y Cantabria, y al menos un tramo del tren litoral en el País Vasco, ha concluido.