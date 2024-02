El PP de Málaga critica que el Gobierno de Sánchez "quiera hacer negocio" con la sequía en la Axarquía

NERJA (MÁLAGA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera "hacer negocio" con la sequía en la Axarquía, lamentando que el Ejecutivo exija al Ayuntamiento de la localidad malagueña de Nerja el pago de once millones de euros por la construcción de la depuradora, "una obra declarada de interés general del Estado y, por tanto, de competencia estatal".

"Lo de Sánchez es lo mismo de siempre: yo invito y tú pagas", ha advertido Carmona, quien ha destacado que "lo que el Gobierno tiene que hacer es dejar de mercadear y centrarse en las infraestructuras hídricas que tiene pendientes de ejecución en la provincia por valor de más de 2.000 millones de euros".

Así lo ha expuesto junto al alcalde de Nerja y senador, José Alberto Armijo, quien ha tachado de "disparate" la aplicación de la tarifa de utilización del agua, un hecho que ha calificado de "injusto, discriminatorio y dañino para el bolsillo de los nerjeños", dudando incluso de la legalidad de esta exigencia por parte de la Administración central del Estado.

"Debe andar mal el Gobierno de Sánchez cuando pretende imponer a los nerjeños un pago que no ha aplicado a ningún otro municipio por la ejecución de una obra que es de exclusiva competencia estatal", ha insistido el regidor nerjeño, quien ha recordado que "el Pleno, unánimemente, ha pedido al ministerio que rectifique y deje de reclamar el pago de esta tarifa disparatada por un agua que, además, los nerjeños no utilizan porque se trata con un sistema secundario y no terciario, lo que permitiría su reutilización".

Asimismo, Armijo ha lamentado que el Gobierno "tire al mar dos hectómetros cúbicos de agua al año, a pesar de la sequía; por lo que deseamos una pronta rectificación por parte del ministerio y una actuación diligente para ceder las instalaciones al Consistorio de Nerja lo antes posible", ha apostillado.

De este modo, la dirección provincial del PP se suma a la petición del Pleno de Nerja para instar al Gobierno a que "rectifique, que dispense a los nerjeños el mismo trato que al resto de ciudadanos y que acate el compromiso adquirido en 2000 por el actual secretario de Estado de Medio Ambiente para ceder al municipio la estación depuradora y las estaciones de bombeo de Burriana y el Chíllar". "Esto no se atreverían a hacerlo en otros territorios", ha aseverado Carmona.

En este punto, el secretario general del PP malagueño y parlamentario andaluz ha destacado el avance de Nerja "gracias al apoyo del Gobierno andaluz de Juanma Moreno", que recientemente ha cumplido cinco años, señalando la declaración como Bien de Interés Cultural la ermita de la Virgen de las Angustias, patrona de Nerja; una petición que "llevaba años encima de la mesa, pero el PSOE la desoía y caía en saco roto".

En esta línea, ha reivindicado igualmente una de las actuaciones más importantes en el municipio como es el nuevo centro de salud, cuestionando a los socialistas "por qué el PSOE nunca hizo caso a esa demanda", subrayando que "el proyecto ya es una realidad tras décadas de inacción de los socialistas, que están desesperados por salir en la foto".

Al respecto, ha afirmado que "es posible que veamos cómo el señor Juan Espadas --secretario general del PSOE andaluz--, en lugar de promover infraestructuras sanitarias, viene a hacerse la foto bajo el cartel de la Junta", incidiendo en que "el PSOE gobernó en Andalucía durante 37 años".

Así, Carmona ha valorado que la Junta prevea iniciar en pocas semanas las obras del futuro centro de salud, que contará con un presupuesto de 9,4 millones de euros, marco en el que ha puesto el foco sobre la apuesta del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para la agilización de trámites "con ese cuarto decreto de simplificación administrativa".

En materia de agua, ha hecho alusión al canon del agua que el PSOE impuso en Andalucía en 2011 y "del que encontramos 500 millones de euros sin ejecutar". En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha multiplicado por seis la inversión del canon del agua respecto a 2018, pasando de 28 millones de la etapa socialista a 157 millones". En la provincia, ha concluido, se van a alcanzar los 400 millones de euros destinados a infraestructuras hídricas, de los que 55 millones se concentran en la comarca de la Axarquía.