PP de Málaga critica la visita de Sánchez y Montero por venir "con las manos vacías" de proyectos e inversiones

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP malagueño, Cristóbal Ortega, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hayan venido a Málaga "a un acto de partido pero con las manos vacías otra vez de proyectos e inversiones para esta provincia y para Andalucía".

De este modo, ha reprochado al Ejecutivo socialista que "den por amortizada a una provincia como Málaga, que lidera el crecimiento poblacional en nuestro país y que es pujante, donde el pasado año recaudaron más de 5.500 millones de euros en impuestos estatales, cifra que se mantiene al alza, tras el crecimiento del 20% registrado en el primer semestre respecto al pasado ejercicio", ha explicado en una nota.

Por ello, Ortega ha destacado que "Sánchez y Montero vienen con las manos vacías pero se marchan con los bolsillos llenos". Asimismo, ha añadido que "vienen a un acto de partido, se hacen la foto y se llevan el dinero a otros territorios para pagar a los socios que les mantienen en el poder".

El dirigente popular ha advertido de que "el abandono inversor" de Málaga es "un hecho consolidado", ya que, según ha expuesto, tras siete años en los que "el PSOE no ha liderado ni un solo proyecto nuevo en esta provincia; todo lo contrario", ha apostillado. Al respecto, ha afeado al Ejecutivo socialista su "inacción" en materia de movilidad y agua, o su negativa a impulsar un plan especial de seguridad ante la escalada de violencia en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar que recogen los datos del Ministerio del Interior.

Ortega también ha censurado "la cobardía de los socialistas malagueños", que actualmente "hacían la ola a Sánchez y Montero en un acto de partido para promocionar a la candidata socialista a la Junta, la misma que durante su etapa en el Gobierno andaluz nos dejó a la cola del país en camas por habitante, que expulsó a más de 7.700 profesionales sanitarios, que recortó en 1.590 millones el presupuesto de sanidad entre 2010 y 2018, y que ocultaba a más de medio millón de pacientes de las listas de espera", ha recordado.

O la misma, ha continuado, que "como ministra de Hacienda lleva siete años quitando a Andalucía 1.500 millones de euros anuales al mantener ese injusto sistema de financiación que ya supera los 10.500 millones de euros adeudados a los andaluces y los malagueños en beneficio de sus socios independentistas y separatistas".

Asimismo, el coordinador general del PP malagueño ha criticado especialmente el abandono del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda, preguntando a los socialistas "dónde están las 10.000 VPO que prometieron a los malagueños durante la campaña electoral de Dani Pérez para las municipales o las 240.000 que Sánchez ha venido prometiendo a los españoles en estos siete años".

En este marco, ha cuestionado a Montero su promesa de dar prioridad a la vivienda si llega a ser presidenta de la Junta, "cuando durante 20 años los socialistas apenas hicieron 90 viviendas protegidas en Málaga, frente a las más de 5.300 que construyó y entregó el Ayuntamiento de la capital, que finalizará el actual mandato con otras 5.000 viviendas impulsadas para los malagueños", ha puntualizado, recordando que los ayuntamientos del PP promueven actualmente en torno a 10.000 VPO en la provincia, frente al "papel mojado" del Gobierno.

Por último, Ortega ha resaltado la "apuesta sin precedentes" del Gobierno de Juanma Moreno y esas medidas que permitirán crear 40.000 viviendas a precio asequible en Andalucía, "lo que contrasta con las mentiras y la nefasta Ley estatal de Sánchez, que ha elevado los precios al reducir la oferta por la inseguridad jurídica generada a los propietarios en torno a la okupación y la inquiokupación, tensionando aún más el mercado y agravando el problema en todo el país", ha concluido.