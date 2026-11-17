Archivo - La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía del PP-A, Carolina España, y el candidato al Senado por el PP de Málaga, Francisco Salado. - María José López - Europa Press - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha defendido este martes 17 en el municipio malacitano de Benalmádena un "cambio de rumbo en la política económica nacional", basado en la reducción de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y el apoyo a empresarios, comerciantes y autónomos.

Lo ha hecho durante un encuentro celebrado en la sede de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), en el que han participado la presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía del PP andaluz, Carolina España; el candidato al Senado por el PP de Málaga, Francisco Salado; el candidato al Congreso, Arturo Bernal; y el coordinador de la campaña popular en Benalmádena, Juan Antonio Lara, junto a representantes del tejido empresarial del municipio, según ha concretado la formación a través de una nota.

Al hilo, la presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía del PP andaluz, Carolina España, ha destacado que los empresarios y autónomos "son los grandes aliados" en la "enorme transformación" que se ha producido en Andalucía, porque "éramos prácticamente los últimos y ahora somos locomotora de España, crecemos por encima de la media, tenemos más empresas que nunca y exportamos más que nunca".

Además, ha valorado las ocho bajadas de impuestos llevadas a cabo por el Gobierno andaluz, que suponen que 2.100 millones al año se queden en el bolsillo de los ciudadanos. Así, ha subrayado que el ejemplo de Andalucía "tiene que servirnos para hacer que España funcione".

En este sentido, ha añadido que el país "no funciona", como lo demuestran "la invasión de Ceuta, el apagón o los dos accidentes ferroviarios que, por desgracia, han acabado con la vida de 115 personas como consecuencia de un sistema de seguridad obsoleto".

Por tanto, España "necesita un cambio que vendrá de la mano de Alberto Núñez Feijóo y del PP", un "gobierno amigo" que escuche a la provincia de Málaga y responda a sus necesidades. Para ello "contamos con los empresarios, a los que vamos a bajar los impuestos" ante "el infierno fiscal" de Sánchez. "Sin empresarios no hay empleo", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que "eso es lo que ofrece Feijóo, gestión, confianza y apoyo a quienes hacen crecer nuestra economía".

Por su parte, el candidato al Senado por el PP de Málaga, Francisco Salado, ha criticado la "presión tributaria" que los empresarios y autónomos han padecido durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, acompañado de un incremento de las cargas administrativas. "El Gobierno ha intentado demonizar a los empresarios, cuando son quienes generan mayoritariamente empleo y riqueza. Las administraciones tenemos que estar para colaborar, ayudar y no poner cortapisas", ha manifestado.

En esta línea, Salado ha detallado algunas de las propuestas del programa electoral del PP, entre ellas la cuota cero para nuevos emprendedores menores de 40 años, bonificaciones para la contratación del primer y segundo trabajador y la eliminación de cuotas en determinadas situaciones de enfermedad grave.

También ha defendido la simplificación administrativa, las declaraciones responsables y la aplicación del silencio positivo en determinados procedimientos. "Aquí se contraponen dos estilos completamente distintos, el de Sánchez y la izquierda, de subir impuestos, y el del Partido Popular, que apuesta por las rebajas fiscales y por dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y los empresarios", ha asegurado.

El coordinador de la campaña popular en Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha valorado el papel de ACEB y Accab como "interlocutores esenciales" para conocer las necesidades del tejido productivo y ha defendido las medidas municipales de apoyo al comercio.

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de la primera línea de ayudas municipales destinada a negocios afectados por obras públicas, con una dotación de 71.000 euros para establecimientos de la plaza de España y la calle Santo Domingo.

Lara ha defendido que "los comerciantes, empresarios y autónomos necesitan administraciones que escuchen, reduzcan las trabas y faciliten su actividad", y ha señalado que las políticas municipales y las impulsadas por la Junta representan, a su juicio, "el modelo de gestión que Feijóo propone para España".

En suma, el encuentro ha contado con la participación de representantes de ACEB y Accab, encabezados por Rosa María González y Jesús Fortes, respectivamente, y se enmarca en la agenda de reuniones del Partido Popular de Málaga con los sectores productivos de la provincia de cara a las próximas elecciones generales.