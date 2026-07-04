PP de Málaga destaca su apoyo al campo para convertirlo "en motor de oportunidades" con ayudas e inversiones

Archivo - El vicesecretario de Agua y Desarrollo Sostenible del PP Málaga, Antonio Alés, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agua y Desarrollo Sostenible del PP de Málaga, Antonio Alés, ha destacado este sábado el apoyo de la formación al campo malagueño y ha reivindicado las políticas impulsadas desde la Junta, la Diputación y los ayuntamientos 'populares' "para convertirlo en un motor de oportunidades, empleo y arraigo territorial, con más apoyo a jóvenes y mujeres e inversiones en materia hidráulica".

En una nota, Alés ha defendido que el respaldo al campo malagueño debe ser "una estrategia compartida" entre administraciones, con ayudas autonómicas, fondos europeos, apoyo provincial y actuaciones municipales que permitan mejorar la competitividad de agricultores, ganaderos, cooperativas y comunidades de regantes.

El dirigente 'popular' ha reivindicado los más de 400 millones de euros destinados por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno desde 2019 a infraestructuras y actuaciones en materia de agua en la provincia, con la introducción de tratamientos terciarios; punto en el que ha contrapuesto este compromiso con la "política hídrica absolutamente deficitaria del PSOE antes en Andalucía y ahora en el Gobierno".

Así, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "mantiene sin ejecutar en Málaga obras hidráulicas de su competencia por más de 2.000 millones de euros".

Del mismo modo, ha reivindicado las ayudas de la Junta a jóvenes agricultores y ganaderos, que permitirán que 104 jóvenes malagueños reciban 5,3 millones de euros para incorporarse al campo, "reforzando el relevo generacional y ayudando a que puedan quedarse en sus pueblos".

Alés ha valorado, además, que Málaga concentre 29 expedientes ganaderos, por casi 1,5 millones de euros, y 36 expedientes de mujeres, por cerca de 1,9 millones. "Más jóvenes, más mujeres y más ganadería significa más futuro para el campo malagueño", ha incidido el vicesecretario 'popular'.

También ha señalado la importancia de los fondos Leader 2023-2027, con 17,41 millones de euros para las zonas rurales de Málaga, destinados a dinamizar los pueblos, apoyar a autónomos, pymes y cooperativas, y generar actividad económica en las comarcas rurales.

Alés ha destacado igualmente el papel de la Diputación Provincial, que ha puesto en marcha una línea de ayudas de tres millones de euros para reforzar el sector agroalimentario, ganadero y pesquero, con dos millones destinados a inversiones y un millón para gastos corrientes.

En materia de infraestructuras agrarias, ha valorado las actuaciones previstas para arreglar 206 caminos rurales en Málaga, por valor de 10 millones de euros, y mejorar infraestructuras de 14 comunidades de regantes, por casi 361.000 euros.

"Hablamos de caminos que permiten acceder a explotaciones, transportar productos, mantener la actividad agraria y sostener la economía de nuestros pueblos", ha remarcado.

Por último, Alés ha destacado también la labor de los ayuntamientos en la mejora de caminos rurales y accesos a explotaciones, citando actuaciones en las localidades de Antequera, Vélez-Málaga y Coín, y ha defendido que el PP seguirá trabajando "junto a agricultores, ganaderos, cooperativas, comunidades de regantes y ayuntamientos para que el sector primario siga siendo sinónimo de empleo, riqueza y futuro en la provincia".