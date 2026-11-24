el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en un acto de campaña este martes. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha animado a los malagueños a ser ejemplo del "cambio", señalando que este domingo "tenemos que llenar las urnas de ilusión, de esperanza y de proyectos de futuro por Málaga, porque aquí hay muchas cosas por hacer, y contribuir con ello al avance de Andalucía y de España", al tiempo que el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha pedido un "cambio" como el que se produjo en Andalucía en 2018.

Así lo han expuesto durante un acto público junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, donde Navarro ha calificado estas elecciones de "decisivas" para abrir una nueva etapa.

De este modo, ha reivindicado que el PP de Málaga está "en cada calle, cada plaza y cada pueblo, haciendo una campaña digna de un partido de gobierno", mientras que otros "ni están ni se les espera". Navarro ha reprochado a los socialistas malagueños su "ímpetu" para denunciar la petición del "voto del cambio" horas antes de que arrancara la campaña electoral, pero que lleven ocho años "callados" ante el "abandono" de Sánchez a la provincia: "Ojalá hubieran tenido la misma iniciativa para reclamar lo que Málaga merece", ha incidido.

En esta línea, ha abundado en que el PP pide el voto para Alberto Núñez Feijóo mientras que "muchos socialistas se avergüenzan de pedir el voto para Sánchez después del daño que le está haciendo a España y a nuestro Estado de derecho".

Por ello, la dirigente popular ha afirmado que el próximo 29 de noviembre "sólo hay un voto posible: y no es ni a los que dicen que sólo defienden a España, ni a los que dicen que sólo defienden a Andalucía", marco en el que ha reivindicado que el PP es "el único partido que trabaja, como hace Juanma Moreno, con la convicción de que trabajar por Andalucía es defender a España; con reformas, con inversiones, con proyectos, dando solución a los problemas de las pymes, los autónomos, las familias, los jóvenes, los mayores y las mujeres".

Navarro ha argumentado que "vamos a dar un gran ejemplo desde Málaga al resto de España" y ha advertido de que, en estas elecciones, "el PSOE no compite con el PP, sino con el sanchismo y contra todas las barbaridades que hemos conocido y otras que están intentando ocultar. Todas esas miserias son las que están combatiendo internamente y las que le hacen que los socialistas no puedan salir a la calle".

Por su parte, Bendodo ha afirmado que España necesita "un cambio" como el que se produjo en Andalucía en 2018 y ha contrapuesto el modelo fiscal del PP con el del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado haber subido los impuestos "cien veces" al conjunto de los españoles. En este sentido, ha defendido que es posible bajar impuestos, aumentar la recaudación y destinar más recursos a los servicios públicos, frente a un Ejecutivo "que ha recaudado más que nunca y nos deja peores servicios públicos que nunca".

Bendodo ha situado la vivienda entre las principales prioridades del proyecto de Feijóo, recordando que "cuando llegó Sánchez era el problema número 18 de los españoles y hoy es el problema número uno", al tiempo que ha señalado que "el precio de la vivienda ha subido un 74% en ocho años y el alquiler, un 44%". Frente a ello, ha avanzado el objetivo de construir un millón de viviendas en cuatro años, bajar el IVA del 10% al 4% para los más jóvenes y reducir los impuestos vinculados a la compra y el alquiler, además de apostar por el desalojo de los okupas en 24 ó 48 horas y que sea la Administración la que dé respuesta a las situaciones de vulnerabilidad y no los propietarios.

Por último, el dirigente popular ha denunciado que Málaga ha sido "castigada" durante los ocho años de Gobierno de Sánchez y ha retado de nuevo al PSOE a señalar "un solo proyecto" impulsado por el Ejecutivo central en la provincia durante este tiempo.

Así, ha citado como ejemplo el acceso norte al aeropuerto, cuya obra, según ha recordado, "quedó adjudicada en 2018 con el anterior Gobierno del PP y fue paralizada por Sánchez", marco en el que ha reclamado soluciones para problemas como las conexiones eléctricas y el funcionamiento de los trenes, advirtiendo de que estas elecciones "son decisivas" porque "nos jugamos España".