PP Málaga muestra apoyo a Ceuta el día de la ciudad autónoma y afea que PSOE elija "dar la espalda a ceutíes y España"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha mostrado este miércoles el apoyo de la formación a Ceuta en el día de la ciudad autónoma y ha reprochado al PSOE andaluz y malagueño que, "en momentos tan duros como este, elijan dar la espalda a los ceutíes y a la defensa de España".

En un comunicado, Ortega ha incidido en que "hoy tomarán la voz los malagueños, porque somos una tierra solidaria" y se ha mostrado seguro de que "predominará ese sentimiento de cercanía y la intención de arropar al pueblo ceutí ante esta crisis sin precedentes frente a los cálculos partidistas y el intento de boicot por parte de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero y de Josele Aguilar".

"Los socialistas andaluces, con Montero a la cabeza, han optado por alinearse con los intereses de Sánchez y defender lo indefendible, tras la nefasta gestión del Gobierno tras la invasión de Ceuta, llegando a prohibir a sus cargos públicos que participen en las movilizaciones pacíficas convocadas por la FEMP esta tarde, a las 20,00 horas, a las puertas de todos los ayuntamientos de España", ha manifestado.

Es más, ha añadido, "nos consta que, de alguna manera, desde la Subdelegación del Gobierno se ha intentado intimidar o boicotear estas convocatorias mediante la intervención de la Brigada de Información de la Policía Nacional en algunos municipios", marco en el que ha preguntado a los socialistas malagueños "por qué temen tanto que los ciudadanos de Málaga expresen libremente su apoyo al pueblo ceutí".

"Hoy es el día de Ceuta y desde el PP de Málaga vamos a estar donde nos corresponde, expresando nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con los ceutíes y con la defensa del interés legítimo de España, por encima de cualquier otra cosa", ha subrayado Ortega.