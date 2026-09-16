El PP de Málaga pide al Gobierno que ejecute el plan previsto hace más de dos años para acabar con los atascos en la A-7

Archivo - Imagen de archivo de una carretera de entrada y salida a Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha denunciado que los malagueños sufren "la historia del atasco interminable" por la "inacción crónica" del Gobierno central para abordar los problemas de movilidad de la provincia y ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ejecute las mejoras comprometidas hace 26 meses.

Así lo ha exigido Ortega al Ejecutivo central a través de un comunicado, en el que asevera que "deje de mentir a los malagueños y ejecute acciones urgentes para aliviar el colapso diario de la A-7", tanto en su tramo oriental como occidental, y ha advertido de que "los problemas de tráfico afectan al crecimiento y desarrollo de la provincia".

El dirigente 'popular' ha criticado que, a su juicio, el Gobierno "ha decidido que el tiempo de los malagueños vale menos", lo que, según ha señalado, se traduce en "continuos atascos, pérdida de oportunidades y calidad de vida" en las carreteras. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de "no haber ejecutado actuaciones de mejora en los últimos ocho años".

"Seguimos sin conocer los estudios que el propio Ejecutivo central prometió para antes del verano, relativos a la mejora de la A-7 y la viabilidad del tren litoral", ha señalado Ortega, quien también se ha referido a la cumbre de movilidad celebrada hace dos años entre el Ministerio y los alcaldes de la provincia.

Según ha explicado, en aquella reunión se comprometieron medidas que "nunca han llegado", entre ellas algunas que, según el PP, "no requieren una gran inversión", como la instalación de carriles reversibles o la creación de una unidad de respuesta rápida de la DGT para despejar la vía en caso de accidente o avería.

Ortega ha añadido que Málaga continúa sin un servicio de grúa para retirar vehículos pesados que puedan dificultar el tráfico y ha contrapuesto esta situación con las inversiones en carreteras de Cataluña o el País Vasco, que ha atribuido al "interés político".

En este sentido, ha asegurado que "Cataluña recibe diez veces más fondos del Ministerio para carreteras que Andalucía" y ha lamentado que Málaga haya quedado fuera del reparto. "No podemos seguir siendo la provincia de las promesas incumplidas mientras crece la población y la recaudación por parte del Gobierno por el pago de impuestos", ha afirmado.

El coordinador general del PP malagueño ha cifrado en más de 6.000 millones de euros los ingresos aportados al Estado el pasado año a través de los impuestos pagados por los malagueños y ha criticado que, pese a ello, la provincia lleve "ocho años de abandono inversor". "Málaga sufre los atascos de siempre mientras las soluciones nunca llegan", ha concluido.