Archivo - La candidata del Partido Popular de Málaga al Senado y alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular de Málaga al Senado y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reclamado al Gobierno de España un "plan definitivo de estabilización y protección de las playas de toda la provincia", ante los "continuos daños que los temporales marítimos provocan en el litoral malagueño y el elevado coste que supone su reparación para las administraciones locales".

En este sentido, ha destacado que los daños y las actuaciones de recuperación anunciados por solo cinco municipios malagueños superan ya los 2,5 millones de euros, según ha precisado la formación en una nota. Torremolinos cifró sus pérdidas en más de 670.000 euros; Fuengirola, en 571.575 euros; Marbella movilizó más de 400.000 euros para la recuperación urgente de sus playas; Mijas destinó más de 770.000 euros a distintas reparaciones y regeneraciones del litoral; y Rincón de la Victoria contabilizó más de 166.000 euros en daños y actuaciones vinculadas a sus playas.

Al hilo, Del Cid ha señalado que "cada año asistimos a la misma situación, llegan los temporales, nuestras playas pierden arena, se deterioran sus infraestructuras y los ayuntamientos tenemos que realizar un enorme esfuerzo económico para recuperar el litoral y garantizar que esté en las mejores condiciones para vecinos y visitantes".

La candidata popular ha advertido de que "no estamos hablando de un problema exclusivo de un municipio, sino de una situación que se repite en numerosos puntos de toda la costa malagueña, desde la Costa del Sol occidental hasta la Axarquía, con pérdidas de arena, daños en paseos marítimos, accesos y equipamientos, y consecuencias económicas para nuestra principal industria".

"Detrás de estos daños hay millones de euros de recursos públicos, pero también empresarios de playa, trabajadores y familias que dependen de que nuestro litoral se encuentre en las mejores condiciones. No podemos resignarnos a reparar cada año lo que el siguiente temporal vuelve a destruir", ha manifestado.

En este sentido, Del Cid ha concretado que los municipios de la Costa del Sol "llevan años reclamando al Gobierno central soluciones estructurales para proteger las playas", una reivindicación a la que se ha sumado "reiteradamente" la Diputación de Málaga, "llegando incluso a ofrecer fórmulas de colaboración económica y convenios de cofinanciación para facilitar la ejecución de estos proyectos".

"Hemos ofrecido diálogo, colaboración institucional e incluso la posibilidad de aportar recursos económicos. Lo que no podemos hacer es sustituir la voluntad y las decisiones que corresponden al Gobierno de España", ha subrayado.

En este sentido, la alcaldesa de Torremolinos ha considerado que las actuaciones de emergencia y las aportaciones puntuales de arena, aunque necesarias después de los temporales, no pueden sustituir a una planificación a medio y largo plazo que contemple soluciones técnicamente viables, financiación suficiente y un calendario concreto para los distintos puntos del litoral afectados por la regresión.

"El cambio necesario también significa tener planes. Planes para proteger nuestras playas, para dar certidumbre a nuestros empresarios y para que los ayuntamientos no tengan que afrontar cada año las mismas consecuencias sin una solución de fondo", ha afirmado.

Por último, Del Cid ha incidido en que "Málaga merece tener sus playas en perfecto estado. El 29 de noviembre también nos jugamos pasar de las actuaciones de emergencia a las soluciones duraderas, de las excusas a la planificación. Y en esto también es necesario el cambio".