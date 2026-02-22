PP de Málaga reivindica apuesta de Moreno y ayuntamientos populares en vivienda frente a "falsas promesas" de Montero

Archivo - Málaga.- PP dice que Gobierno "humilla" a malagueños al reconocer "serios problemas de movilidad y negarse a atajarlos" - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha reivindicado este domingo la apuesta que ha realizado el Gobierno de Juanma Moreno en materia de vivienda para paliar los efectos provocados por la crisis que sufre la provincia y la región en el sector frente a las "falsas promesas de María Jesús Montero y sus 100.000 mentiras".

Tal y como ha asegurado la formación en una nota, por ello, Ortega ha señalado las diferentes iniciativas puestas en marcha por la Junta de Andalucía y los ayuntamientos populares para combatir la inacción del Ejecutivo Socialista en la provincia como "la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Andalucía, que permitirá aumentar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible en nuestra región y con la que se construirán 40.000 viviendas".

Asimismo, el dirigente popular ha subrayado la necesidad de contrarrestar la ley "ideológica, intervencionista y fracasada puesta en marcha por el Gobierno de España", puesto que "la vivienda ha sido el gran engaño de Sánchez y del socialismo durante estos siete años en La Moncloa", al tiempo que ha considerado que "si seguimos sumando las viviendas prometidas por el Gobierno sanchista desde 2023, hemos superado las 250.000 viviendas fantasmas".

Además, ha precisado que el Ejecutivo andaluz "no deja a nadie atrás", poniendo como ejemplo el "Alquiler Bono Joven, con el que más de 15.000 andaluces obtendrán una ayuda de 250 euros durante 24 meses".

Ortega también ha concretado el esfuerzo de los ayuntamientos populares de la provincia en esta materia con la proyección "de más de 10.000 viviendas protegidas" y ha apostillado que "serían más de no ser por el bloqueo energético que tiene Málaga provocado por el sectarismo de Sánchez y Montero".

De esta forma, el coordinador de los populares malagueños ha incidido en la "falta de credibilidad de Montero". "¿Quién va a confiar en Montero aquí en Málaga y Andalucía? Sabemos perfectamente quién lleva siete años saqueándonos los bolsillos con más de 97 subidas de impuestos, sin inversión y sin presupuestos", ha concluido.