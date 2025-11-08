El PP de Málaga valora que la incorporación de Raúl Jiménez como vicesecretario refuerza su peso en el Comité Regional

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, interviene en el foro de alcaldes durante el XVII Congreso Autonómico del PP andaluz. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Málaga refuerza su peso en el nuevo Comité Ejecutivo Regional, que será ratificado este próximo domingo, al que se incorpora como nuevo vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro Raúl Jiménez y en el que continúa Jacobo Florido como vicesecretario de Análisis Electoral.

Así lo ha propuesto el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en el marco del XVII Congreso Autonómico, quien ha informado igualmente de que la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, el vicesecretario nacional Elías Bendodo, la presidenta del Comité Electoral provincial, Carolina España, y Juan Manuel Muñoz serán vocales en el máximo órgano de dirección de la formación autonómica.

Durante su comparecencia, Moreno ha anunciado igualmente que los vicepresidentes del PP malagueño y alcaldes de Málaga y Rincón Victoria, Francisco de la Torre y Francisco Salado, y la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, entran en la Junta Directiva del PP andaluz como vocales.

Del mismo modo, el Comité Ejecutivo Regional contará con Manuel Atencia como presidente del Comité de Derechos y Garantías, mientras que Carolina España asumirá la presidencia del Consejo Asesor.